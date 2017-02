Richard Gere ataca Trump durante Festival de Berlim

Depois de Maggie Gyllenhaal, o ator Richard Gere aproveitou nesta sexta-feira a tribuna do Festival de Cinema de Berlim para atacar Donald Trump, acusando o presidente americano de espalhar o medo e promover crimes racistas. “Quando Donald Trump se tornou candidato presidencial, o número de crimes motivados por ódio aumentou consideravelmente, e acredito que constata-se o mesmo fenômeno na Europa” – onde muitos países enfrentam uma ascensão de partidos populistas ou de extrema-direita -, afirmou o ator de 67 anos.

Ao apresentar The Dinner, Gere também denunciou a amálgama que Donald Trump fez entre os termos “terrorista” e “refugiados”, principalmente através do polêmico decreto migratório atualmente suspenso. “Hoje, nos Estados Unidos (terroristas e refugiados) significam a mesma coisa”, lamentou o ator. “Antes tínhamos empatia por um refugiado. Era alguém a quem dávamos atenção, queríamos ajudar, a quem queríamos dar um telhado. Infelizmente, temos líderes que atiçam o medo, e esse medo nos leva a fazer coisas terríveis.”

O tema também está no centro de The Dinner, um filme de Oren Moverman que começa como uma refeição comum entre dois irmãos muito diferentes e suas esposas antes de se transformar em grande questionamento moral sobre família e valores. Richard Gere interpreta um político com grandes ambições, ao lado de Laura Linney, Steve Coogan e Rebecca Hall.

Na quinta-feira, a atriz Maggie Gyllenhaal, membro do júri da Berlinale, apelou para a resistência contra a política do novo presidente dos Estados Unidos.

