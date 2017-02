Reviravolta levou Taís Araújo a protagonizar “Xica da Silva”

A atriz Taís Araújo explodiu nacionalmente com a novela Xica da Silva, na TV Manchete. Mas a maneira como foi escolhida inclui uma reviravolta surpreendente.

O relato está na reportagem de capa de VEJA desta semana, que mostra como ela e o marido, Lázaro Ramos, se tornaram o casal mais poderoso do showbiz nacional.

Taís era modelo e fazia teatro nos anos 90, até que um atalho doméstico junto a um diretor da extinta Rede Manchete lhe abriu as portas para a TV. “Regis Cardoso estava buscando uma atriz

negra para o elenco de Tocaia Grande. Ele era meu cliente como consultor imobiliário na Barra, então sugeri minha filha para o papel”, diz Ademir. Taís estreou na TV, assim, aos 16 anos. Quando a trama acabou, ela pediu ao lendário Walter Avancini (1935-2001), que tinha assumido a direção das novelas da Manchete, um lugarzinho como mucama na próxima produção da casa, Xica da Silva. “Ah, seu Avancini, tem tanto negro na novela”, rogou. Ele cortou, dizendo que não havia lugar para criança.

Mas, pouco tempo depois, procurou Taís e os pais com uma proposta bombástica: ela seria a própria Xica da Silva. “A televisão tem dessas coisas, dona Mercedes”, teria dito.

