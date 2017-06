Revelados os nomes dos gêmeos de Beyoncé e Jay-Z: Sir e Rumi

Os gêmeos de Beyoncé e Jay-Z estão prontos para se juntarem a outros filhos de famosos com nomes incomuns. Segundo o site TMZ, os nomes escolhidos para as crianças foram Sir e Rumi. A empresa da cantora e do rapper deu entrada no pedido de marca registrada na última segunda-feira – eles, portanto, agora têm direitos sobre os nomes. A empresa usada para providenciar a documentação é a mesma que registrou o nome de Blue Ivy, a filha mais velha do casal, de 5 anos.

De acordo com o TMZ, Rumi parece ser uma homenagem ao poeta persa Jalal ad-Din Muhammad Rumi, que viveu no século 13. E um de seus mais famosos poemas contém a palavra “sir”, que significa “senhor” em inglês.

As marcas registradas poderão ser usadas em fragrâncias, cosméticos, chaveiros, mordedores, carrinhos bebês, canecas, garrafas de água, fitas de cabelo, cartas de baralho, sacolas reutilizáveis, bolas, chocalhos e outros brinquedos e pequenos objetos colecionáveis.

Os bebês nasceram no último dia 12 e ficaram internados por cerca de duas semanas no UCLA Medical Center, em Los Angeles, fazendo tratamento de fototerapia, conhecido popularmente como banho de luz, e usado geralmente em casos de icterícia.