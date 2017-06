Restos de Dalí serão exumados para teste de paternidade

Uma juíza de Madri ordenou a exumação dos restos do pintor espanhol Salvador Dalí, morto há 28 anos, com o objetivo de determinar se o artista é pai biológico de Pilar Abel Martínez, 58 anos, da Catalunha, região onde o artista nasceu.

A informação foi divulgada pelo serviço de comunicação do Tribunal Superior de Justiça de Madri. “O estudo do DNA do corpo do pintor é necessário ante a falta de outros restos biológicos ou pessoais com os quais realizar a comparação”, diz a instituição. A família Dalí ainda pode recorrer à decisão.

De acordo com Pilar, nos anos 1950, sua mãe conheceu o artista surrealista enquanto trabalhava para uma família que passava os verões em Cadaqués, município próximo ao local que Dalí morava. Os dois tiveram uma relação escondida, já que o pintor era casado com sua única esposa Gala, com quem não teve nenhum filho.

Pilar afirma que tentou fazer um teste de paternidade em 2007, usando cabelo e restos de pele de uma máscara mortuária que tinha conseguido do artista, mas os resultados foram inconclusivos.

(Com agência France-Presse)