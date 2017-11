Restaurantes orientais para conhecer em Manaus

O roteiro a seguir, com doze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Shin Suzuran: eleito o melhor oriental pelo júri

Para Hiroya Takano, estar à frente de um restaurante prestigiado não significa estagnação. Embora preze a cozinha japonesa tradicional, o chef e proprietário sempre procura novidades. Em 2017, a mudança começou pelo endereço: um salão menor na mesma rua. O interesse de Takano por assuntos em voga na gastronomia também ajuda a revigorar o menu da casa, invicta desde a primeira edição de VEJA COMER & BEBER. Atualmente, ele se debruça sobre o estudo das chamadas pancs (plantas alimentícias não convencionais) da Amazônia, que compõem parte da seção regional do cardápio. No menu degustação amazônico, com nove pratos, chegam à mesa o sunomono de vitória-régia com lichia, o tempurá de urtiga e o tataki de tucunaré (R$ 150,00). A extensa carta também privilegia receitas tradicionais, como os combinados de sushi com peixes usuais, caso do atum, do salmão e do robalo. Intitulado ponte, um deles reúne dezesseis peças de sashimi e quarenta de enrolados (R$ 297,00). Destaque entre os pratos quentes, o pirarucu no missô grelhado é acompanhado de gelatina de tucupi (R$ 96,00). As receitas podem ser saboreadas entre goles de saquê Azuma Kirin (R$ 31,90 a dose) ou de cerveja Kirin Ichiban (R$ 9,90 a long neck). Rua Rio Itannana, casa 100, Vieiralves, ☎ 3343-4468 (78 lugares). 12h/15h30 e 18h30/23h (dom. jantar até 22h). Aberto em 1978. $$$

2º lugar: Toyo Comida Oriental

Prato mais famoso da casa, o tataki de tucunaré traz fatias finíssimas do peixe amazônico levemente temperadas com gengibre e molho shoyu (R$ 48,00, para dois). O yakissoba de carne, frango e

legumes alimenta até três pessoas (R$ 48,00). Para abrir o apetite, a porção de shimeji com cebolinha (R$ 26,00) pode vir ladeada por uma dose de saquê (R$ 18,00). O pudim de leite da casa

(R$ 8,00) arremata a refeição. Rua Francisco Orellana, 670, Dom Pedro, ☎ 3238-7827 e 99171-6306 (50 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/23h (dom. até 22h). Aberto em 2003. $

3º lugar: Kin Sushi Bar

O público jovem chega em peso na happy hour. As long necks de Stella Artois e Budweiser (R$ 7,90 cada uma) são as mais requisitadas para acompanhar o carpaccio de salmão (R$ 35,90) e o kin-sashimi, que traz fatias de salmão com ovas de massagô e crispy de batata-doce (R$ 69,90, para duas pessoas). Também tem fãs o kinmaru, drinque que mescla cachaça infusionada com fava de baunilha, licor 43, Jack Daniel’s Honey e abacaxi (R$ 22,00). Da cozinha quente sai o risoto vegetariano, à base de shimeji, shiitake e legumes (R$ 39,90). Avenida Efigênio Salles, 2300, Aleixo, ☎ 98167-9268 (60 lugares). 17h/0h. Aberto em 2016. $$

Enjoy Mais Que Temaki

No vasto cardápio, imperam os pedidos à base de salmão e camarão. Acompanhado de couve crocante, o sashimi de salmão (R$ 23,00, dez peças) disputa a preferência com a entrada ceviche mais enjoy, que mescla salmão, camarão, cebola-roxa e ovas de massagô (R$ 21,90). Quem pede o bowl tirashi (R$ 29,50) escolhe o item principal que acompanha o gohan — pode ser salmão grelhado ou empanado, camarão simples, empanado ou com cream cheese, kani, shimeji, lula cozida ou empanada. A dupla de harumakis de banana com chocolate (R$ 13,00) fecha o pedido. Rua Rio Madeira, 68, loja 3, Vieiralves, ☎ 3342-9311 (45 lugares). 12h/0h (dom. e seg. a partir 18h30). Aberto em 2017. $$

Gohan Sushi Bar

O ceviche de frutos do mar (R$ 27,00) é um dos sucessos da chef Claudia Vasquez, bom começo ao lado da saquerinha de limão (R$ 18,00). Fãs de salmão encontram o peixe na forma de sashimi (R$ 42,00, oito unidades), de temaki com cream cheese (R$ 23,00) e em posta grelhada ao molho teriyaki, com massagô, creme de shimeji, arroz e salada (R$ 69,00, para duas pessoas). Na hora da sobremesa, a banana hot haru chega à mesa envolta em massa de harumaki frita, com Nutella salpicada de Ovomaltine e sorvete de creme (R$ 18,00). Rua Wilson Medeiros, 94 (Barra Center I), Parque 10 de Novembro, ☎ 3307-3307 (50 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$

Hachi Steak & Sushi

O hachi roll, massa crocante recheada com cream cheese (R$ 29,00 a dupla), abre o apetite para o combo fit (R$ 69,00, para dois), que reúne 22 peças, entre sushis e sashimis de salmão, atum e peixe branco. Da cozinha quente do chef Nelson Kawamura sai o tentáculo de polvo grelhado com vieiras e espaguete de abobrinha italiana (R$ 79,00, para duas pessoas). A sobremesa beleua, uma tapioquinha recheada com doce de leite e coco ralado, custa R$ 19,00. Avenida Guilherme Paraense, 1, Quadra A1, Adrianópolis, ☎ 3346-8207 (50 lugares). 18h/0h (dom. até 23h). Aberto em 2016. $$

Ichiban Sushibar

Combinados como a barca família (R$ 115,00), ideal para quatro pessoas, são o chamariz da casa — com sessenta peças, traz sashimis, hot rolls, niguiris e sushis. Da cozinha quente, o hit é o teppan mix (R$ 90,00, para dois), que reúne filé-mignon, frango, camarão e salmão, acompanhado de yakimeshi, salada, verdura refogada e fritas. Antes dos principais, porções de tempurá de legumes (R$ 25,00, quatro unidades) e de guiozas de carne suína (R$ 20,00, seis unidades) escoltam saquerinhas de morango e kiwi (R$ 15,00) e cervejas Heineken e Itaipava em long necks (R$ 8,00 cada uma). De quinta a domingo, no jantar, o rodízio (R$ 49,90) só exclui os sashimis. Arena Mall, ☎ 3086-2990 (120 lugares). 17h/23h (mais dois endereços). Aberto em 2006. $$

Matsuri Sushi Bar

Depois do harumaki de salmão e verduras ao molho agridoce (R$ 5,90), é hora de pedir o ceviche (R$ 25,00) ou o sushi especial (R$ 33,90), que combina dez rolinhos de salmão, camarão, kani e shimeji. Também com dez peças, o uramaki de lagosta grelhada (R$ 34,90) leva cream cheese e molho à base de mostarda de Dijon, manteiga e mel. Da cozinha quente sai a lagosta grelhada, guarnecida de purê de batata e queijo, legumes refogados e arroz (R$ 54,90). As cervejas Heineken, Itaipava Premium e Eisenbahn, em garrafas long neck (R$ 6,90 cada uma), acompanham a refeição. No final, chega a taça de sorvete de morango com Nutella (R$ 17,90). De terça a quinta, no jantar, o rodízio (R$ 54,90) inclui sushis e pratos quentes, como yakissoba e yakimeshi. Rua Osaka, 27, Parque 10 de Novembro, ☎ 3342-3001 (90 lugares). 17h30/0h (fecha seg.). Aberto em 2015. $$

Miako

O cardápio bilíngue, em português e japonês, lista entradas como o shimeji na manteiga (R$ 37,00, para duas pessoas), boa companhia para a saquerinha de morango (R$ 20,00) ou para a cerveja Baden Baden Cristal (R$ 20,00). Preparados em um dos salões, os sushis vão à mesa em combinados como a miniponte, com 32 peças, que reúne sashimis, niguiris e hot rolls (R$ 132,00). Da cozinha quente, saem o lombo suíno ao molho agridoce (R$ 50,00, para dois) e o nabeyaki udon, massa servida em caldo de peixe, com ovo cozido, camarão e legumes (R$ 77,00). No final, a banana caramelada (R$ 18,00, para dois) é a mais requisitada. Rua São Luís, 230, Adrianópolis, ☎ 3085-5011 (80 lugares). 11h30/14h e 18h30/22h30 (fecha dom.). Aberto em 1980. $$

Peking

Ingredientes regionais aparecem em pratos como o tucunaré samurai (R$ 69,90, para dois) — frito, o peixe ao molho agridoce vai bem com arroz colorido (R$ 12,90). Antes, harumakis de carne e legumes (R$ 21,90, quatro unidades) e guiozas de carne suína (R$ 24,90, seis unidades) abrem o apetite entre goles de saquerinha de morango (R$ 12,90). Em garrafa long neck, as cervejas Stella Artois, Boêmia e Itaipava saem por R$ 8,90 cada uma. Hit da casa, o yakissoba (R$ 36,90) mescla carne bovina, frango e feijão-verde. Porções de banana ou abacaxi caramelizados (R$ 16,90, oito pedaços) põem o ponto final na refeição. Em cartaz apenas nas noites de sábado, o rodízio de sushis custa R$ 19,90 por pessoa. Avenida Humboldt, 529, Coroado, ☎ 3644-8889 (250 lugares). 11h/23h. Aberto em 2000. $$

San Fusion Food

Influências das culinárias tailandesa, chinesa e japonesa se mesclam nas receitas. O pad thai de camarão ao molho de tamarindo (R$ 54,00, para duas pessoas) vai bem ao lado do drinque triple san, à base de rum Bacardi, vodca, limão-siciliano e tangerina (R$ 25,00). O san ze (R$ 62,00) consiste em camarão empanado envolto em sashimi de salmão, finalizado no maçarico e servido com molho teriyaki e cebolinha. Às terças e quintas, o rodízio de sushis e sashimis inclui pratos quentes, a exemplo de risoto de camarão e yakissoba (R$ 65,00 por pessoa). Cumpre a função de encerrar a refeição o dolce mari, wonton de doce de leite com flor de sal (R$ 20,00). Rua Rio Amapá, 4, Vieiralves, ☎ 98116-4409 (70 lugares). 18h30/0h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$$

Umê Bar n’Food

O cliente escolhe entre as mesas de três salões — um deles, o Johnny Walker, tem confortáveis poltronas. Antes de pedir o prato, é possível acompanhar, no balcão, o preparo dos coquetéis criados pelo chef Alex Mesquita. O de uirapuru, à base de gim, geleia de tucumã com pimenta Baniwa, espuma de graviola e flor de sal, sai por R$ 28,00. Ingredientes amazônicos, influências orientais e técnica francesa se mesclam nas receitas. Empanado, o queijo brie com geleia de wassabi (R$ 36,00, para dois) antecede o polvo chapeado com musseline de macaxeira, tomate-cereja, alho confit e crocante de bacon (R$ 72,00). Avenida Humberto Calderaro, 455 (Galeria Cristal), Adrianópolis, ☎ 98107-4370 (67 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2016. $$$