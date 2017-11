Restaurantes de peixes e frutos do mar em Salvador

O roteiro a seguir, com nove estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Mistura: eleito melhor restaurante de peixes e frutos do mar

No que diz respeito à sofisticação do ambiente e à complexidade das receitas do menu, o Mistura vem se afastando cada vez mais de seu formato original: o de uma barraca de praia. Com a inauguração da primeira e pomposa filial, em uma travessa da Avenida do Contorno, o restaurante consagrou-se duplamente nesta edição, levando, inclusive, o prêmio máximo do júri. Apesar das mudanças recentes, alguns procedimentos, ainda bem, seguem inalterados. Os pescados, sempre frescos, são limpos e porcionados na peixaria própria em Itapuã, e continuam brilhando nas mãos de Andréa Ribeiro, que mostra sua verve mais criativa na nova casa. Ali, com vista escancarada para a Baía de Todos-os-Santos, a chef apresenta receitas como a da lagosta cozida em baixa temperatura, servida sobre cuscuz marroquino hidratado com tinta de lula, fios de aspargo, molho bisque e caviar (R$ 82,00). Antigos hits, como o bufê de acepipes frios ofertado na matriz (R$ 18,00 cada 100 gramas), aparecem repaginados no endereço caçula, onde uma seleção de seis tira-gostos do mar, entre eles o vinagrete de polvo, é apresentada como entrada (R$ 71,00, para quatro pessoas). Na etapa principal, o cardápio dos dois restaurantes sugere o robalo grelhado guarnecido de lula recheada com bacalhau, cogumelos salteados e crocante de milho (R$ 74,00), pedida que faz bom par com o vinho francês Domaine George Chablis Vieilles Vignes 2015 (R$ 205,00). Rua Professor Souza Brito, 41, Itapuã, ☎ 3375-2623 (95 lugares). 11h30/23h (qui. a sáb. até 0h); Ladeira do Gabriel, 334, Dois de Julho (Cloc Marina Residence), ☎ 2137-0782 (70 lugares). 12h/16h e 19h/23h (qui. a dom. almoço até 17h, qui. a sáb. jantar até 0h). Aberto em 1992. $$$$

2º lugar na categoria a melhor cozinha de peixes e frutos do mar: Al Mare

O cardápio, criado pelo chef Ricardo Brito, é marcado por pratos à base de frutos do mar. Para petiscar, as tapas (R$ 45,90, para duas pessoas) incluem lagosta com leite de coco, tortinhas de salmão, croquete de caranguejo e polvo com brandades de bacalhau. Sugestão do chef, o robalo grelhado (R$ 89,90) é servido com nhoque de banana, brócolis e molho à base de manteiga e limão-siciliano. Nas noites de quarta a domingo, a casa recebe apresentações musicais. Salvador Shopping, ☎ 3033-7615 (184 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2012. $$$

3º lugar na categoria a melhor cozinha de peixes e frutos do mar: Bargaço

Na cozinha, comandada pela chef Alaíde Barbosa, a grande estrela é o siri-mole. Como entrada, a iguaria pode ser consumida frita (R$ 50,00 a porção para duas pessoas). Entre os pratos principais, a sugestão é a moqueca (R$ 139,00, para duas pessoas), que vem acompanhada de pirão, arroz e farofa. Cocadas na versão preta ou branca (R$ 20,00) e roska de frutas da estação

(R$ 14,00) completam a refeição. Rua Antônio da Silva Coelho, quadra 43, Jardim Armação, ☎ 3231-1000 (190 lugares). 11h30/18h. Aberto em 1971. $$

Coco Bambu Bahia

Conhecida por suas porções fartas, a rede cearense tem como carro-chefe os frutos do mar. Faz sucesso entre os clientes o camarão internacional (R$ 117,00, para duas pessoas), crustáceo acompanhado de arroz cremoso gratinado com mussarela e coberto por batata palha. Para os amantes de carne, a sugestão de entrada é o filé bovino cortado em cubos com molho cremoso de queijo roquefort e torradas (R$ 62,00, para duas pessoas). Adoça o paladar a torta de maçã (R$ 26,00 a fatia). Avenida Prof. Magalhães Neto, 1273, Pituba, ☎ 3359-9000 (650 lugares). 11h30/15h e 17h30/0h (qui. 11h30/15h e 17h30/1h; sex. 11h30/1h; sáb. e dom. 11h30/0h). Aberto em 2010. $$

Martim Pescador

No salão claro com decoração com motivos marítimos, a refeição começa com o ceviche (R$ 69,90) de peixe branco, salmão, polvo, camarão e atum, e segue com o mix de frutos do mar (R$ 189,90, para três pessoas), que vem acompanhado de vegetais. Entre as sobremesas, sobressai a musse de chocolate com sorvete de creme e crocante de amendoim (R$ 19,90). A partir das 18h, há rodízio de comida japonesa (R$ 94,90 por pessoa), com sessenta itens, entre sushis, sashimis e pratos quentes. Rua das Hortênsias, 246, Pituba, ☎ 3354-9698 (80 lugares). 12h/15h30 e 18h/0h (sáb. 12h/16h e 18h/1h; dom. 12h/16h e 18h/0h). Aberto em 2013. $$$$

Portal do Mar

Sentados em frente ao mar, nas mesas dispostas no calçadão da Barra, os clientes provam os pescados que chegam diretamente do Mercado do Peixe. Aparecem primeiro os bolinhos de bacalhau (R$ 21,00, com oito unidades) ou de camarão (R$ 23,00, com seis unidades). No cardápio principal, figuram opções como o peixe vermelho inteiro frito (R$ 72,00) ou na chapa (R$ 78,00), com batata gratinada e mais dois acompanhamentos à escolha. Já a moqueca à moda da casa é composta de siri, lagosta, sururu, ovo e posta de dourado, e guarnecida de arroz, pirão e farofa (R$ 150,00, para até três pessoas). Avenida Sete de Setembro, 510, Porto da Barra, ☎ 3267-6250 (50 lugares). 10h/23h30. Aberto em 2002. $$

Recanto da Lua Cheia

Há vinte anos as receitas da proprietária Vírginia Refch atraem os clientes para este restaurante com vista para o mar. É o caso da moqueca da ressaca (R$ 77,90, para duas pessoas), preparada com uma combinação de cação, batata-doce, banana-da-terra, aipim, abóbora e azeite de dendê. Entre os petiscos, a preferência da clientela recai sobre o bolinho de peixe (R$ 25,00, com oito unidades) e o caldinho de sururu (R$ 14,00). Nos fins de semana, a partir das 13h, há música ao vivo (R$ 15,00 o couvert artístico). Rua Rio Negro, 2, Mont Serrat, ☎ 3315-1275 (250 lugares). 12h/17h (dom. a partir das 11h; fecha seg.). Aberto em 1998. $