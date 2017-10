Restaurantes de carne para conhecer em Goiânia

O roteiro a seguir, com quinze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER GOIÂNIA 2017/2018:

Armazém do Churrasqueiro: eleito melhor restaurante de carne pelo júri

Quando abriu as portas, há uma década, o lugar funcionava apenas como uma loja de produtos para churrasco. Não demorou para que o proprietário, Luiz Fiori, decidisse levar para aquele espaço outra de suas paixões: o vinho. Depois, para acompanhar as taças degustadas pela clientela, ele passou a assar alguns cortes de carne. Era o que faltava para que a casa assumisse, de vez, a sua vocação de restaurante. Premiado por VEJA COMER & BEBER pela primeira vez, o endereço prepara com precisão quinze cortes assados na brasa. O bife de chorizo angus (R$ 84,00) vem à mesa com duas guarnições à escolha — feijão-tropeiro, legumes na parrilla, farofa crocante de bacon e arroz com alho, manteiga e manjericão figuram entre as opções. Também proveniente de gado da raça angus, a suculenta costela assada em baixa temperatura e levemente defumada (R$ 89,00) é servida somente aos sábados e domingos, quando lidera o ranking de pedidos. A etapa principal pode ser antecedida pelas tostadas, feitas com pão de fermentação natural, creme de parmesão e tomatinhos confitados na churrasqueira (R$ 26,00). Para finalizar a refeição, a maioria dos clientes elege a panqueca de doce de leite acompanhada de sorvete de creme e calda de chocolate (R$ 18,00). Dica: vale a pena olhar a boa carta de vinhos, com 120 rótulos, assinada por Fiori, que também é sommelier. Rua 15, 2174, Setor Marista, (62) 3245-2085 (76 lugares). 11h30/15h30 e 19h/23h (seg. 11h30/15h30; sáb. 11h30/17h e 19h/23h; dom. 11h30/17h). Aberto em 2007. $$$

2º lugar: Parrilla Restaurante

O pão rústico assado na brasa com tomate confitado, ricota, tapenade de azeitona e cogumelo shiitake (R$ 26,00) cumpre o papel de entrada. Do salão principal, os clientes podem observar as carnes assando na parrilla, ao estilo uruguaio. De lá saem os cortes da raça angus, como o flat iron (R$ 168,90, para duas pessoas), retirado da paleta, que vem escoltado por purê de banana-da-terra, farofa de ovo e legumes. A casa oferece menu executivo por R$ 45,00, no qual vêm um prato principal, como a picanha uruguaia grelhada e guarnecida de arroz branco, farofa de ovo, vinagrete mais salada e, por fim, uma sobremesa, como o sorvete do dia. Rua T-36, 2218, Setor Bueno (62) 3278-3966 (110 lugares). 11h30/16h e 18h/23h30 (seg. só almoço; sáb. sem intervalo até 0h30; dom. sem intervalo

até 19h). Aberto em 2006. $$

3º lugar: Pobre Juan

A rede é conhecida pelos cortes assados na parrilla. Antes deles, porém, o cliente pode iniciar a refeição com as croquetas de jamón, bolinhas de bechamel recheadas com presunto cru e parmesão (R$ 20,90, dez unidades). Na sequência vêm os destaques da casa, como o bife pobre juan, um corte de ancho de 270 gramas (R$ 94,90) ou 370 gramas (R$ 109,40). Escolhidos à parte, os acompanhamentos podem ser o arroz biro-biro (R$ 26,90) ou as batatas estufadas (R$ 27,90). Com duas guarnições e em porção suficiente para três pessoas, o bife de chorizo sai por R$ 199,90. Shopping Flamboyant, (62) 3087-5556 (200 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. almoço até 16h e jantar até 0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2017. $$$

Carne de Sol Caicó

Vindo de Caicó, no Rio Grande do Norte, o casal Arécio Batista Filho e Dilma de Faria Batista trouxe para Goiânia o sabor de sua terra natal. O queijo do sertão na chapa (R$ 19,00, 300 gramas) e o bolinho de macaxeira com carne de sol (R$ 31,00, dez unidades) abrem o apetite. Carro-chefe da casa, a carne de sol vem em cortes como picanha (R$ 127,00) e cupim (R$ 115,00), sempre escoltados por arroz, feijão-verde ou tropeiro, paçoca de carne de sol, mandioca cozida ou frita, vinagrete, manteiga de garrafa, para quatro pessoas. Vatapá de galinha caipira e bobó de camarão são alguns dos pratos do bufê, que custa R$ 43,90 o quilo de segunda a sexta e R$ 53,90 no fim de semana. Rua 140, 137, Setor Marista, (62) 3942-3448 (200 lugares). 11h/15h (sáb. e dom. até 15h30). Aberto em 1981. Aqui tem iFood. $

Cateretê

Nos grandes salões, chegam à mesa as carnes chapeadas. Para começar, tem o salsichão acebolado temperado com pasta de alho ladeado de pão com alho (R$ 35,50, 400 gramas) ou o carré de cordeiro ao molho pesto e castanha-do-pará (R$ 59,90, para três pessoas). Mandioca cozida, arroz, feijão-tropeiro, farofa e vinagrete escoltam a picanha maturada (R$ 169,90, para cinco pessoas) e o filé de frango com catupiry (R$ 128,90, para cinco pessoas). Na sobremesa, a tentação (R$ 22,90, para três pessoas) é uma taça coberta externamente por calda de chocolate com castanha-de-caju e preenchida com sorvete e chantili. Avenida T-2 esquina com a T-53, 318, Setor Bueno, (62) 3285-3261 (500 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sáb. sem intervalo até 1h; dom. sem intervalo até 22h). Avenida 52, 357, Jardim Goiás, (62) 3877-7787 (298 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sáb. sem intervalo até 1h; dom. sem intervalo até 17h; fecha seg. e ter.). Aberto em 1996. Aqui tem iFood. $

Churrascaria do Walmor

As costelas assando em fogo de chão na entrada dão as boas-vindas no amplo espaço. No rodízio (R$ 54,90 no almoço e R$ 46,90 no jantar, de segunda a sábado; R$ 64,90 no domingo), uma variedade de mais de vinte cortes de carne circula pelo salão, a exemplo do bife de ancho, da fraldinha, da picanha e da costela angus. Preenchem os pratos as receitas encontradas no bufê, como mexilhão, rosbife, saladas e sushis. Quem preferir pode optar pelo sistema de quilo: frango recheado, camarão na moranga e moqueca de peixe são algumas das sugestões que passam pela balança antes de ir à mesa (R$ 44,90 de segunda a quinta; R$ 49,90 de sexta a domingo). Rua 3, 1062, Setor Oeste, (62) 3215-5555 (850 lugares). 11h/16h e 18h/0h (dom. só almoço). Aberto em 1967. $$

Churrascaria Favo de Mel

Picanha, baby beef, bife de ancho, fraldinha e outras carnes nobres são assadas e levadas à mesa no farto rodízio da casa. Para complementar o serviço, um bufê alinha receitas japonesas, queijos, saladas e sobremesas. De segunda a quinta-feira, o almoço sai a R$ 64,90 por pessoa. Às sextas e aos sábados, o valor sobe para R$ 74,90 e, aos domingos, para R$ 84,90. No jantar, o valor único é de R$ 54,90. Para beber, há mais de 400 rótulos de vinho disponíveis, além do requisitado chope Brahma, vendido por R$ 9,90. Avenida 87, 127, Setor Sul, (62) 3541-5555 (380 lugares). 11h/15h e 19h/0h (dom. 11h/16h). Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $$

Detroit Steakhouse

Com dezenas de televisores ligados em canais esportivos, o restaurante atrai clientes para a happy hour (todos os dias, das 14h às 20h), que tem chope Brahma em dobro por R$ 9,95. As shock’s chicken wings (R$ 29,95, nove unidades), asas de frango empanadas e fritas, acompanham dois molhos à escolha. Para a etapa principal, não há concorrência para o motorcity baby back ribs (R$ 89,95, para duas pessoas), costela suína ao molho barbecue, que pode ser escoltada por batata recheada e arroz com brócolis, por exemplo. Há unidade também no Cerrado Shopping. Avenida 136, 510, Setor Marista, (62) 3432-7299 (250 lugares). 11h30/23h (qui. a sáb. 11h/1h). Avenida São João, 25, Jardim Nova Era, (62) 3921-6717 (150 lugares). 11h30/23h (qui. a sáb. 11h/1h). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$

El Argentino Restaurante e Empório

As parrillas argentinas dão a dica da especialidade da casa. Nelas, são assadas carnes oriundas de gado da raça angus, como o bife de ancho (R$ 79,00) e o assado de tira (R$ 49,00), um corte longitudinal da costela do boi, boas sugestões para tabelar com a cerveja argentina Quilmes (R$ 29,00 a garrafa de 970 mililitros). No arremate, o crepe de doce de leite faz sucesso (R$ 19,90). Na carta de vinhos constam rótulos entre R$ 50,00 e R$ 800,00. Rua 4, 394, Setor Oeste, (62) 3941-4008 (60 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sex. e sáb. jantar até 0h; sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$

Gramado

Bife ancho, t-bone, filé de costela, paleta de carneiro, picanha, alcatra e fraldinha são alguns dos mais de trinta cortes que chegam às mesas no rodízio (R$ 49,90). Para acompanhar as carnes, o bufê conta com 27 variedades de salada, além de frutos do mar, sushi, cogumelo-de-paris ao mel, arroz com alho, salmão ao vinho branco e frios. Sobremesas

estão inclusas no valor. Na unidade do Setor Sul, à noite, acontece o rodízio de pizza (R$ 27,90 às sextas e R$ 30,90

aos sábados), com cerca de cinquenta sabores. Avenida T-63, 2167, Jardim América (62) 3242-0174 (300 lugares). 11h/15h e 18h30/0h (sáb. e dom. almoço até 16h). Mais dois endereços. Aberto em 1994. $

Madero Steakhouse

Empresário de sucesso, o paranaense Junior Durski abriu o primeiro endereço da rede Madero em 2005. De lá para cá, foi expansão em ritmo fulminante. O êxito reside no cardápio da marca, que dá ênfase a pedidas com carne, como o cheeseburger madero, feito com hambúrguer de 180 gramas, maionese artesanal, cebola, tomate e queijo cheddar no pão francês. Acompanhado de batata frita, custa R$ 35,00. No cardápio aparecem também palmito pupunha assado na brasa (R$ 36,00, para duas pessoas), cordeiro uruguaio (R$ 65,00) e bife de chorizo (R$ 56,00). Para beber, a clientela costuma tomar o chope na caneca congelada (R$ 11,00 o Heineken). Shopping Flam boyant, (62) 3932-3233 (197 lugares). 11h45/23h (dom. e fer. até 22h). Aberto em 2012. Mais dois endereços. $$

Matturado BBQ

Nascida como um food truck, a marca virou restaurante em 2017 e segue preparando cortes de carne das raças angus e wagyu. No salão com móveis feitos com paletes de madeira, os clientes pedem pratos como o porter house, um corte da coluna bovina em que se reúnem contrafilé, alcatra e filé-mignon (R$ 199,90, para duas pessoas), que chega escoltado por três acompanhamentos, a exemplo de arroz, feijão-tropeiro e vinagrete. Receita individual, o denver steak é um corte do acém e pode vir com mac and cheese (R$ 70,00). Rua 9, 2439, Setor Marista, (62) 3921- 5181 (43 lugares). 19h/23h (sáb. e dom. 12h30/15h30 e 19h/23h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. $$

Nativas Grill

No restaurante, o cliente encontra mais de 25 cortes de carnes, entre picanha, contrafilé argentino, bife de chorizo e carré de cordeiro, que circulam pelo salão junto de queijo de coalho assado e coberto com mel. Para complementar, um bufê exibe pratos quentes e frios, com destaque para os frutos do mar, as receitas japonesas e, por fim, sobremesas. Cobram-se R$ 59,90 no almoço de segunda a quinta; R$ 69,90 às sextas e aos sábados e R$ 79,90 aos domingos e feriados. O serviço de jantar sai por R$ 49,90 em todos os dias. Para acompanhar, há chope Brahma (R$ 9, 90). Rua 123, 325, Setor Sul, (62) 3242-0311 (440 lugares). 11h/16h (sex. a dom. 11h/23h30). Aberto em 2016. $$

Outback Steakhouse

A rede, que atrai hordas de fãs, tem como carro-chefe a costela suína defumada ao molho barbecue (R$ 75,50, para duas pessoas). Para quem deseja variar, o ned kelly cheddar burger é uma alternativa. São 200 gramas de carne, queijo cremoso e cebola grelhada com toque balsâmico envoltos pelo afamado pão australiano do restaurante (R$ 41,00). O bolo quente com Lajotinha Kopenhagen arremata docemente a refeição (R$ 18,50). Flamboyant Shopping, (62) 3093-5544 (380 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. jantar até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Goiânia Shopping, (62) 3293-3070 (226 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sáb. sem intervalo até 23h; dom. sem intervalo até 22h). Passeio das Águas Shopping, (62) 3605-8324 (222 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sáb. sem intervalo até 23h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2008. $$

Pycanha na Tábua

Uma reforma deixou os ambientes arejados e trocou a escultura da entrada da casa, que agora é um portentoso boi dourado. A porção de bolinhos de arroz (R$ 19,90, quinze unidades) e o chope Brahma (R$ 6,90) abrem o apetite. Carrochefe, a picanha na tábua (R$ 119,90, para quatro pessoas) chega à mesa escoltada por arroz, feijão-tropeiro, pão de alho, mandioca, vinagrete e farofa. O frango grelhado ao alho e óleo (R$ 41,90, para dois) também vem com arroz, mandioca, vinagrete e farofa. Praça Wilson Sales, 50, (62) 3251-7647 (300 lugares). 11h/15h e 18h/0h (dom. almoço até 16h; seg. só almoço). Aberto em 1995. Aqui tem iFood. $$