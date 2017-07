Restaurante alemão serve sorvete em um chinelo Havaianas

Um restaurante em Leipzig, na Alemanha, decidiu criar um novo modo de tomar sorvete. Assinado pelo chef Peter Maria Schnurr, o Falco oferece um prato que serve sorvete de champanhe com areia de nozes torradas de uma forma bem diferente: em vez de um prato normal, a comida é apresentada sobre um chinelo azul da marca Havaianas.

Enough now pic.twitter.com/XbdbA5ku6y — The MICHELIN Guide (@MichelinGuideUK) July 12, 2017

A iguaria ficou famosa depois do Guia Michelin de Londres postar uma imagem do prato com a legenda “agora chega”, na última semana, o que gerou uma reação forte do público, inconformado com o resultado. “Isso não pode ser real”, comentou um usuário. “Quem não ama uma boa migalha de chinelo?”, brincou outro.

E depois disso, usuários descobriram que a prática é mais comum do que parece:

Like we need more food served in shoes. 🙄 pic.twitter.com/HJPT8adOr7 — We Want Plates (@WeWantPlates) July 12, 2017

Intitulado de Bocha na Praia, por conta das bolas de sorvete que simulam bolas de frescobol, dispostas sobre a areia de nozes, o prato é servido no Menu para Novatos do restaurante, cardápio descrito como feito para jovens entre 18 e 35 anos, todo elaborado pelo chef que possui duas estrelas Michelin (o máximo são três).

Para provar a iguaria, é preciso gastar uma quantia de 129 dólares no menu completo. A refeição é servida apenas uma vez por noite e pode ser reservada para até seis pessoas.