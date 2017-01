Repórter da Globo sofre assalto em Recife: ‘Tentaram atirar’

A repórter da Globo Nordeste Nathália Dielú foi assaltada por quatro homens no último domingo em Recife, Pernambuco. Em seu perfil pessoal no Facebook, a jornalista conta que levaram seu carro, carteira e documentos. O veículo já foi encontrado no final da tarde de segunda-feira e, dentro, os assaltantes deixaram os documentos da repórter.

No relato, Nathália afirma que não reagiu, mas que os assaltantes tentaram atirar. “Em nenhum momento pedi nada nem reagi, mas ele (um dos assaltantes) quis olhar nos olhos e dizer que tudo ia passar. Eles discutiram entre si, tentaram atirar, mas os olhos daquele garoto jamais vão sair da minha mente”, escreveu.

A jornalista agradeceu a Deus por não ter sofrido mais na mão dos assaltantes. “Ser mulher é difícil. É bom, incrível, radiante, mas é difícil. Ainda mais em situações como a que vivi. Tive medo de ser levada, de ser abusada. Mas uma força que eu prefiro chamar de Deus (que eu sinto, celebro, agradeço) interferiu.”