Renata Banhara comenta infecção no rosto: ‘Ele derrete’

A modelo Renata Banhara falou das dificuldades que enfrenta, após uma infecção no dente ter se alastrado pelo osso facial no final do ano passado. “Em fevereiro tive duas paralisias no rosto, que inchou e deformou. Ele derrete. Pareço uma boneca de cera de modelar, que deu errado. Minha cabeça chegou a pesar um quilo e meio a mais”, afirmou durante o Câmera Record deste domingo.

A participante da quarta edição do programa A Fazenda, que ficou conhecida nos anos 1990 na Banheira do Gugu, revelou as complicações que passa: “Eu tenho vontade de me suicidar de dor. Preciso do remédio psiquiátrico para dar uma acalmada, porque a dor não vai passar de uma hora para outra, eu tenho que suportá-la para não fazer uma besteira”. Renata ainda passou por mudanças no corpo. “Calço 37, estou calçando 39 ou 40. Ganhei 14 kg com os medicamentos. Vestia 38, 40, estou em 44.”

Em abril deste ano, a modelo teve que passar por duas cirurgias no cérebro. As complicações começaram por conta de um tratamento de canal no dente realizado há 6 anos. Bactérias se alojaram no local e se espalharam pelos ossos da face. “Estou doente, tenho as dores, mas não queria passar a imagem de coitada. Não quero que as pessoas me vejam. No dia a dia, fico um monstro. Uma coisa horrorosa. Eu sentava no meu sofá e punha uma toalha no rosto, porque eu não queria que ninguém me visse.”

Renata afirmou que ainda não há previsão para total recuperação na infecção, mas segue com o tratamento. “Cheguei a tomar 60 remédios por dia. Hoje estou, como dizem os médicos, desmamando. Estou tomando uma quantidade menor, mas não vamos parar nunca”, explicou.