Dudu Camargo e Sonia Abrão voltam a constranger Maisa Silva

Não satisfeita em criticar duramente Maisa Silva, chamando-a de mal-educada após a menina ter dispensado Dudu Camargo no Programa Silvio Santos, Sonia Abrão deu espaço para o apresentador do SBT falar outra barbaridade sobre a garota no A Tarde É Sua desta quinta-feira. Relembrando que Maisa havia falado que ele tem voz empostada, Dudu afirmou: “A Maisa tinha dito no quadro: ‘Eu duvido que ele acorda falando assim’. Aí eu convidei ela para dormir uma noite comigo”.

Maisa, é bom lembrar, tem apenas 15 anos. Ciente disso, Sonia Abrão tentou interromper Dudu, dizendo: “Não fala isso! Você é maluco, garoto!”, mas aos risos, levando tudo na brincadeira. Dudu explicou que disse isso na gravação do programa de Silvio Santos, mas que a cena acabou não indo ao ar – por motivos óbvios, que parecem ter sido ignorados pelo rapaz, talvez maravilhado com a bajulação de Sonia Abrão.

Sonia e seu time de fofoqueiros continuaram a criticar Maisa por sua postura no domingo, afirmando que, se a rebeldia da menina era engraçada quando ela era criança, não é mais agora, que ela é adolescente. Mas Maisa, assim como qualquer outra garota ou mulher, não tem a obrigação de beijar quem quer que seja, mesmo que de brincadeira e apoiada por seu patrão. Rejeitar Dudu não foi rebeldia ou falta de educação, a menina estava em seu direito, coisa que Sonia e companhia parecem não entender.

Para terminar a participação de Dudu no A Tarde É Sua, Sonia ainda acabou dando um selinho no apresentador. Após o programa, Sonia Abrão foi parar nos trending topics, a lista de assuntos mais comentados do Twitter.

Sonia Abrão sempre sendo a errada do rolê pic.twitter.com/53cO3VmjaM — Theus 🌙 (@MahSaloto) June 22, 2017

Eu tô muito apavorado e inconformado que a Sonia Abrão realmente está se prestando à esse papel. pic.twitter.com/mdM3juCFtS — Jean César #TeamShea (@garotoexemplar) June 22, 2017