‘Rei Arthur’ derruba ‘Guardiões 2’ do topo da bilheteria

Após três semanas na liderança do ranking de bilheterias no Brasil, Guardiões da Galáxia Vol. 2 perdeu o posto para a estreia Rei Arthur: A Lenda da Espada. O longa estrelado por Charlie Hunnam levou 380.000 espectadores aos cinemas entre quinta-feira e domingo, contra um público de 230.000 do novo episódio da franquia da Marvel no mesmo período. Em suas quatro semanas em cartaz, a produção protagonizada por Chris Pratt soma 3,8 milhões de espectadores.

A Cabana continua firme no terceiro lugar da lista divulgada pela comScore. Em sete semanas, o filme levou 4,5 milhões de pagantes aos cinemas. O restante do ranking fica completo até o décimo lugar com: Corra!; Velozes e Furiosos 8; Alien: Covenant; Antes que Eu Vá; O Poderoso Chefinho; O Rastro; e Um Homem de Família.

Nos Estados Unidos, Guardiões da Galáxia Vol. 2 também perdeu o primeiro lugar entre os filmes mais vistos, mas para Alien: Covenant, que estreou no país neste fim de semana, somando 36 milhões de dólares. No mundo, o filme do temido alienígena fez 117 milhões de dólares até o momento, mas caiu vertiginosamente por aqui, da segunda para a sexta colocação em uma semana. Já Rei Arthur caminha para ser um fracasso – fora do Brasil. Com 175 milhões de dólares em orçamento, a superprodução dirigida por Guy Ritchie fez até o momento em bilheteria global 93 milhões.