Regionalíssimo serve o melhor da cozinha regional em Cuiabá

1. regionalíssimo cuiaba_DSC9105 zoom_out_map 1 /3 A dedicação exclusiva à cozinha mato-grossense do Regionalíssimo rendeu o prêmio de melhor estabelecimento da categoria na cidade (Lucas Ninno/VEJASP)

2. ambiente regionalissimo cuiabá_DSC9120 zoom_out_map 2 /3 O salão do restaurante está instalado no antigo Mercado Público do Porto, em Cuiabá (Lucas Ninno/VEJASP)

3. bufê regionalíssimo cuiabá_DSC9029 zoom_out_map 3/3 Mujica, ventrecha de pacu, filé de pintado frito, chips de banana-da-terra, vatapá cuiabano e arroz maria izabel são algumas das receitas do bufê (Lucas Ninno/VEJASP)

Ao apresentar a proposta do restaurante, instalado no antigo Mercado Público do Porto, o proprietário Jean Biancardini faz questão de justificar o superlativo do nome. “Essa é uma casa dedicada exclusivamente a comida regional mato-grossense”, explica. Braço direito de Jean, a cozinheira Iramaia Regina da Silva aprendeu as receitas com a mãe e é a responsável por coordenar o preparo e finalizar as travessas do bufê. Mujica, ventrecha de pacu, filé de pintado frito, chips de banana-da-terra, vatapá cuiabano e arroz maria izabel estão entre as receitas. São catorze pratos quentes que se revezam diariamente, mais uma seção de sobremesas. Mamão verde ralado com gengibre e o emblemático furrundu reluzem sobre a réplica de uma canoa, o que reforça o acento regional. O banquete mato-grossense, que custa R$ 49,90 por pessoa durante a semana e R$ 52,90 aos sábados e domingos, só é servido no almoço. Depois das 18 horas o local ganha uma nova atmosfera, quando uma porta nos fundos do salão é aberta e descortina a vista para o Rio Cuiabá. São montadas mesinhas no pátio em frente ao restaurante e começa a happy hour, com pedidos à la carte. O cardápio lista porções, como a de linguiça cuiabana grelhada (R$ 25,90) e a de lambari frito (R$ 29,90), e pratos mais robustos, a exemplo do risoto de pintado com banana-da-terra (R$ 35,90). O chope Brahma (R$ 4,90 e R$ 6,90, de 215 e 350 mililitros) ajuda a aplacar o calor e é boa companhia para quem deseja apenas ver a vida passar contemplando o rio. Avenida Beira Rio, s/nº, Museu do Rio, Porto, 3623-6881 (130 lugares). 11h/14h e 18h/22h (dom. só almoço, fecha seg.). Aberto em 1982. $$