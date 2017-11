Record se pronuncia sobre caso de assédio sexual: ‘Engano’

A Record informou nesta segunda-feira, por meio de nota divulgada por sua assessoria de imprensa, que recebeu uma denúncia de assédio sexual de uma colaboradora na semana passada. “O caso foi levado para a direção de jornalismo, que prontamente tomou as primeiras medidas para que a queixa fosse devidamente apurada”, diz o texto. “Após a apuração e em conversa com ambas as partes, ficou esclarecido, de comum acordo, que o caso se tratou de um engano. O funcionário se explicou sobre o ocorrido e pediu desculpas pelo equívoco, que foram aceitas.”

O caso foi divulgado pela imprensa neste domingo. O colunista do UOL Flávio Ricco afirmou que uma funcionária do site R7 havia recebido uma foto do genital de um editor do SP Record em seu Whatsapp. O jornalista disse que o caso foi levado à emissora e ao diretor de jornalismo da Record, Leandro Cipoloni.