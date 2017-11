Reality show de Gretchen tem estreia marcada para abril

O canal pago Multishow agendou para abril a estreia do reality show da família Miranda. Versão nacional do Keeping up with the Kardashians, o programa vai acompanhar a cantora Gretchen em Mônaco, onde vive com o marido, o português Carlos Marques, e em suas viagens pelo Recife, Rio e São Paulo, para encontros com os sete filhos, caso de Thammy Miranda, a mãe, Maria José, e a irmã, a também cantora Sula.

Ao todo, serão 15 episódios, com assinatura da Producing Partners e direção de Tatiana Issa e Guto Barra.

Gretchen, que se tornou internacionalmente conhecida depois de protagonizar um lyric video de Katy Perry, lança agora mais um clipe próprio, o de Falsa Fada.