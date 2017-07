Raul Gil é acusado de racismo por mandar asiático ‘abrir o olho’

Raul Gil causou constrangimento ao receber em seu programa no SBT um grupo musical infantil formado por descendentes de asiáticos, no último sábado, e fazer piadas sem graça como: “Precisa abrir o olho”. Durante a entrevista, o apresentador perguntou se eles eram descendentes de japoneses ou coreanos. Três responderam, mas um dos garotos ficou em silêncio. Foi aí que Raul Gil disse que ele precisava “abrir o olho” enquanto imitava o que achava ser um sotaque japonês.

Em seguida, o programa recebeu a banda de k-pop Kard, da Coreia do Sul. Raul Gil soltou outra leva de piadinhas sem graça, incluindo perguntar à tradutora que acompanhava o grupo se ela sabia falar português. Depois o apresentador afirmou que coreanos e japoneses falam pouco — como se ele desse muito espaço — e perguntou se os quatro integrantes da banda eram parentes.

As falas e piadas de Raul Gil provocaram controvérsia entre os descendentes de orientais do Brasil. A página do Facebook Yo Ban Boo publicou partes do programa e criticou a postura do apresentador. “Essas crianças são brasileiras e você está as tratando como se fossem tão estrangeiras quanto esse grupo. Percebe como isso é um preconceito do c*, como você está perpetuando o fantasma do eterno estrangeiro que acompanha asiáticos brasileiros que já estão aqui há gerações? Percebe a xenofobia nas suas piadinhas?”, diz um dos criadores da página ao final do vídeo.