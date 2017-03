Raul, do ‘MasterChef’, posta (e apaga) tuíte considerado machista

Nas primeiras horas do Dia Internacional da Mulher, um comentário sobre o MasterChef despertou a ira de parte dos que seguiam o programa pelo Twitter, por meio da hashtag #masterchefbr. Raul, ex-participante do reality show que apresenta o programete MasterChef – A Prévia, antes do episódio da semana, fez um comentário considerado machista sobre uma das concorrentes da nova edição da atração da Band, a cozinheira amadora Roberta, mãe de gêmeos de 5 meses. “Vai largar os bebês pra entrar no MasterChef?”, tuitou Raul, que logo se tornou alvo de críticas na rede social.

Ao sentir a chapa esquentar, o cozinheiro apagou seu comentário. No final da manhã desta quarta, ele postou um pedido de desculpas, também já deletado.

Roberta foi a última participante a apresentar seu prato, no episódio de estreia da temporada 2017 do MasterChef, e se classificou para a próxima fase. Em conversa com os jurados Erick Jacquin, Enrique Fogaça e Paola Carosella, comentou que o pai das crianças os abandonou 12 dias antes do nascimento dos bebês. Mas ele não foi questionado por Raul.