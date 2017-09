Rapper tira Taylor Swift do topo da Billboard e faz história

A rapper Cardi B, de 24 anos, derrubou Tayor Swift do primeiro lugar na lista Billboard Hot 100, que compila as músicas mais populares – mais vendidas e executadas em serviços de streaming – nos Estados Unidos. O hit da cantora, Bodak Yellow (Money Moves), subiu da segunda para a primeira colocação, ocupando o lugar que foi de Look What You Made Me Do, de Taylor, pelas últimas três semanas.

Além disso, Cardi B conseguiu um feito e tanto: ela se tornou a segunda rapper do sexo feminino a chegar ao topo da Billboard Hot 100 com uma música solo, que não conta com a parceria de outro cantor. A primeira a ocupar esse posto foi Lauryn Hill, com a canção Doo Wop (That Thing), em novembro de 1998.

Cardi B é apenas a quinta rapper do sexo feminino a ocupar o primeiro lugar. Depois de Lauryn Hill, entraram Lil’ Kim (com Lady Marmalade, canção em parceria com Christina Aguilera, Mya and P!nk, em 2001), Shawnna (com Stand Up, em parceria com Ludacris, em 2003) e Iggy Azalea (com Fancy, em parceria com Charli XCX, em 2014)

O primeiro single do próximo disco de Taylor Swift caiu para a terceira colocação – em segundo lugar, entrou Rockstar, de Post Malone com participação de 21 Savage. Na quarta posição está 1-800-273-8255, de Logic com participação de Alessia Cara e Khalid. Em quinto lugar está Despacito, de Luis Fonsi e Daddy Yankee com Justin Bieber.