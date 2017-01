Ralph Lauren irá vestir Melania para a posse de Donald Trump

Junto a tarefa de substituir Michelle Obama como primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump encontrou bastante resistência no mundo da moda quanto a seu look para a cerimônia de posse de Donald Trump. Depois dos “nãos” de Marc Jacobs e Tom Ford, a esposa do presidente americano eleito irá de Ralph Lauren ao evento — estilista que vestiu (e apoiou) Hillary Clinton durante a campanha presidencial.

A cerimônia não será a primeira vez em que Melania veste modelos da grife. No terceiro debate entre seu marido e a concorrente democrata, a futura primeira-dama desfilou um macacão preto, estimado em 1.790 de dólares (cerca de 5.700 reais) Já na noite quando o magnata foi eleito 45º presidente dos Estados Unidos, a ex-modelo ostentou um macacão branco com babado na parte de cima. Segundo o jornal Women’s Wear Daily, Melania comprou o look em questão em uma loja da Ralph Lauren em Nova York, ao invés de o ter recebido como presente do estilista.

Agora o quadro mudou. Segundo a publicação, Lauren não só assinará o modelo que a primeira-dama usará na posse de seu marido, como também fornecerá a ela e a família de Trump algumas opções para vestir durante a semana de inauguração.

Além do boicote do mundo da moda à sua família, o magnata é alvo da recusa coletiva de músicos para se apresentar na cerimônia.

Com a roupa de Melania encaminhada, o dilema paira sob Ivanka, filha de Donald Trump. Na primeira conferência dada pelo pai à imprensa americana depois de eleito, a moça apareceu vestindo um casaco de sua própria marca, e ainda fez um merchandising da peça. Mas teria ela coragem de vestir “Ivanka Trump” também na cerimônia de posse?