Rafa Brites fala sobre o parto do filho: ‘20 horas animalescas’

Rafa Brites compartilhou um textão com os seus seguidores do Instagram sobre o parto de seu primeiro filho, Rocco, fruto de seu casamento com Felipe Andreoli. A apresentadora contou que estava preparada para o parto normal, mas que, no meio do processo, precisou fazer uma cesárea por indicação médica. Rocco nasceu no último dia 2.

“A maior e melhor experiência que eu poderia viver, 20 horas animalescas 20 horas animalescas trouxeram meu filho ao mundo”, escreveu. “Quando o peguei, todo ensanguentado, comecei a esfregar no meu rosto, beijar e lamber. Durante toda a gestação fiz exercícios preparatórios para o parto normal… epinô etc. Era um sonho! Só imaginava ter um filho assim.”

“Desloquem minha ATM, vomitei… de tanta força. O Felipe do meu lado falava que estava quase. E eu fazia mais força. Perdi a noção do tempo”, continuou. “Até que em um certo momento a Vivian, minha médica, disse: ‘Rafa você já esta há 3 horas empurrando. Ele não está passando no seu osso do púbis. Ela falou para irmos para a cesárea. Na hora eu senti uma alegria! Não, não foi frustração. Eu cheguei no meu limite. 19 horas 10 centímetros de dilatação. Eu havia dado o meu melhor e sabia que independentemente de como: Eu estava prestes a conhecer meu filho. Agradeci a todos na sala e disse que estava feliz.”

“O resto foi tudo muito rápido e indolor. Felipe trouxe a caixinha de som e logo já estava com ele no meu colinho. Tão grande! Não sei como coube na minha barriga! Aí entendi aquela frase que todos dizem: aproveita e dorme agora antes dele nascer… É o maior amor do mundo. Ele vem de outro lugar. Ele é físico. Dói o peito. Falta o ar. Mas mais que isso ele é espiritual. Só sei que sempre o amei. E que ele nos escolheu para essa longa viagem que é a vida e já chegou mudando meus planos. Obrigada!”