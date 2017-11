O Quintal da Varjota está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Fortaleza. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Quintal da Varjota, entre os dias 22 de novembro e 17 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 59,90), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

ALMOÇO

Entrada: bruschetta de provolone ou saladinha de búfala

Pratos principais: tilápia crocante ou arrumadinho de carne do sol ou frango ao curry

Sobremesa: banofee do quintal ou brochette de frutas

JANTAR

Entrada: tuna paris ou moela del polo

Pratos principais: raviolone de camarão ou Risoto canard al’orrange ou filé ao gruyère

Sobremesa verrine cheesecake ou duo de musse

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para drinques signature ou sex on the quintal (vodca, licor de pêssego, suco de maracujá, citrus e grenadine) ou fresh sunset (vinho rose, vodca, sorvete de creme, biscoito oreo, licor de menta e amarula) ou lemon chiffon pie (sorvete de musse de limão, rum, essência de maçã verde e chantili).

QUINTAL DA VARJOTA. Avenida Antônio Justa, 3525, Meireles