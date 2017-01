A competição de pior vestido do Globo de Ouro 2017 foi acirrada. Saíram na dianteira os looks futuristas, desconstruídos e “ai, meus olhos” de Drew Barrymore, da grife Monique Lhuillier; Nicole Kidman, de Alexander McQueen; e Sophie Turner, da Louis Vuitton. Completa o time a ex-elegância em pessoa Anna Kendrick, com um vestido que parece ter sido desenhado por Picasso, mas é da maison francesa Vionnet. Vote abaixo no seu “favorito”: