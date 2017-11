Quem é Thiago Magalhães, marido de Anitta

Enquanto Anitta tem atraído todos os holofotes, o empresário carioca Thiago Magalhães, seu namorado — agora, marido — prefere não chamar a atenção. Por mais discreto que eles sejam, porém, muita gente está curiosa para saber quem é o rapaz que conquistou a atual rainha do pop nacional. Hoje, a assessoria de imprensa da cantora confirmou que o casal assinou um contrato de união estável e divide uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Aos 26 anos, Magalhães é sócio de uma empresa de turismo e eventos e herdeiro de uma fortuna do avô. Os dois se conheceram em maio nos bastidores do programa Música Boa ao Vivo, que ela apresenta no Multishow. O relacionamento teria começado no início de junho e, apesar das especulações da imprensa, conseguiu se manter longe das lentes até o fim de setembro, quando a dupla foi fotografada no Aeroporto do Galeão. Logo depois, durante a festa de lançamento do clipe Sua Cara, Anitta confirmou o namoro, mas disse que tentaria preservá-lo. “Quem optou por ser famosa fui eu, não ele”, disse.

Um dos solteiros mais cobiçados do Rio de Janeiro, no começo de 2017 o empresário namorava a blogueira Marina Pumar. Em fevereiro, ele teria invadido a casa dela, arrombando a porta da cozinha, tentando convencê-la a retomar o relacionamento. Ela acordou quando Magalhães já estava em seu quarto. O caso foi levado à polícia e a ex conseguiu uma medida preventiva, proibindo-o de chegar a 300 metros dela por 90 dias. Quando conheceu a cantora, a medida foi julgada improcedente e retirada.

Primeiro namoro assumido da estrela depois da fama, o empresário ganhou uma música, ainda inédita. Anitta pretende chamar o sambista Belo para cantar, pois Magalhães é fã dele. Fora isso, os amigos dizem apenas que, além de preferir não se expor nas redes sociais, ele gosta de cozinhar alimentos orgânicos e se preocupa com segurança, usando um carro blindado ao circular pelo Rio de Janeiro.