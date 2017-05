Quem disse isso: Donald Trump ou Frank Underwood?

A nova temporada de House of Cards chegou nesta terça-feira ao catálogo da Netflix, aquecida no Brasil por comparações com a agitada — para não dizer turbulenta — cena política local. E, nos EUA e no restante do mundo, pelos paralelos possíveis entre o protagonista Frank Underwood e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela primeira vez lado a lado, na realidade e na ficção. Os dois ganharam fama de narcisistas e de maquiavélicos e, mesmo assim, seguem poderosos.

Até o próprio elenco da série já fez a comparação: Robin Wright disse que Trump rouba ideias do programa e Michael Kelly disse que prefere Underwood ao magnata. Boa de marketing, a Netflix também entrou na brincadeira, anunciando a nova temporada no dia da posse do novo chefe da Casa Branca. E você, consegue distinguir as semelhanças e diferenças entre os dois presidentes? Para testar essa habilidade, o jornal britânico The Guardian criou um teste para detectar quem disse cada frase. Pode ser mais difícil do que parece.