Que falta Evaristo Costa fará a Globo? O Google tem uma pista

O jornalista Evaristo Costa comunicou à Globo que não renovará seu contrato, a vencer em dois meses. A notícia publicada ontem pelo colunista Flávio Ricco, do UOL, é a “bomba” da semana nas redes sociais. A Globo diz que não comenta o assunto (mas também não nega) e o apresentador permanece em silêncio por enquanto.

O barulho dos fãs e do mercado não acontece por acaso. Aos 40 anos de idade, Costa é um dos jornalistas de TV mais queridos pelo público. Esse é um dos predicados que o fez ser visto nos últimos anos dentro e fora do canal como futuro ocupante de uma das cadeiras mais nobres do noticiário da casa, a do Jornal Nacional, ocupadas hoje por William Bonner e Renata Vasconcellos (que, é verdade, não dão o menor sinal de cansaço). Nenhum dos outros jovens talentos da casa rivaliza com ele em carisma e apelo popular. No Instagram, são 4,8 milhões de seguidores, número comparável ao de estrelas do elenco artístico da casa, como Carolina Dieckmann.

Um medidor ainda mais robusto de popularidade é o do Google Trends, ferramenta do gigante das buscas digitais que mostra o que os usuários pesquisam na web. A comparação entre a procura pelo nome de Costa e o de outros homens com menos de 50 anos (Rodrigo Bocardi, do Bom Dia, Brasil, Tadeu Schmidt, do Fantástico, e César Tralli, do SPTV, também bem cotados) mostra a distância ocupada por Evaristo: