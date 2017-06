O petróleo é nosso: Cuca, do Sítio, vira ícone gay internacional

Se tem uma coisa de que o brasileiro pode se orgulhar é de produzir memes. Depois de alçar a impagável Nazaré Tedesco a personagem das redes sociais mundo afora, agora o país está exportando a Cuca — aquele crocodilo que é também uma bruxa, criada por Monteiro Lobato para a série de livros infantis do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mais especificamente, a Cuca da segunda adaptação televisiva da obra de Lobato, aquela exibida pela Globo de 2001 a 2007, em que a vilã era representada por um monstrengo verde que mais parecia um jacaré — ou algo que tentava se passar por um — de látex inflável, com um perucão aloirado como a cabeleira de uma dançarina do É o Tchan. É essa figura curiosa que virou musa de tuiteiros, e em especial dos tuiteiros gays, que fizeram dela a nova rainha do arco-íris.

Enquanto Claudia Leitte viu sua apresentação na abertura da Copa de 2014, ao lado de Jennifer López, se tornar aos poucos um registro dos manuais de futebol e Anitta tenta com artilharia pesada — já fez uma parceria com o colombiano Maluma, uma com a rapper australiana Iggy Azaelea e um clipe solo impulsionado por uma campanha que desafia as pessoas a imitar seu rebolado nas redes — um lugar ao sol de Los Angeles, a Cuca, sem nenhum esforço, caiu nas graças dos estrangeiros.

Textos dos sites americanos Mic e do BuzzFeed procuram explicar aos gringos quem é esse personagem, definido por um como “the internet’s new gay icon” (“o novo ícone gay da internet”) e pelo outro, como “a new queen” (“uma nova rainha” da internet). “She’s a mythical crocodile and children’s TV show star serving drama and blonde wigs”, diz a nota do Mic (“Ela é um crocodilo mítico e uma estrela de um programa de TV para crianças com drama e perucas loiras”).

Segundo esse texto, o crush da internet pela Cuca começou na quinta-feira passada, quando um gif da “crocodilo cheia de atitude” circulou com letras da música Check It Out, de Nick Minaj. A combinação foi perfeita — e explosiva: a personagem de Monteiro Lobato passou a ser retuitada e viu seus posts se multiplicarem pelo Twitter, pelo Facebook e pelo Instagram.

Confira abaixo esse gif com a letra do hit de Nick Minaj e outros que andam fazendo a alegria de usuários que nunca ouviram falar de Monteiro Lobato — aliás, como diria o escritor, o petróleo é nosso.

Beyoncé: "Somebody can send your luggage" pic.twitter.com/hsMvl3sNWA — Black Lumberjack (@bmooresays) June 15, 2017

me chama de cuca que eu te pego daqui e pego de lá pic.twitter.com/P18BqDdReT — Vale Homossexual (@valehomossexual) June 17, 2017

Se a Cuca virou ícone gay lá fora, espera descobrirem a Caipora pic.twitter.com/zpG3nZx3EM — Gustavo Pizzo (@gugtavas) June 16, 2017

até a nicky de oitnb se rendeu a cuca q orgulho pic.twitter.com/Hs3odkCkGG — luscas (@luscas) June 17, 2017

Lembrando que a cuca foi a primeira drag queen da nossa fauna — carolina (@carulhina) June 16, 2017

cuca outsold barney she is a legend pic.twitter.com/NHz0huSZ5e — Calvin (@calvinstowell) June 16, 2017