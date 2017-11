Quatro momentos impagáveis de Márcia Cabrita em ‘Sai de Baixo’

Após uma temporada, Claudia Jimenez deixou o programa Sai de Baixo e deixou aberta a vaga de diarista da casa de Cassandra (Aracy Balabanian) e Caco Antibes (Miguel Falabella). Foi então que Neide Aparecida, vivida por Márcia Cabrita, conquistou o emprego e teve de aturar a família do Arouche por cinco anos. Com figurinos apertados e decotados, a personagem transitava entre o sensual e o desajeitado. Alguns dos melhores momentos de Neide foram ao lado de Caco Antibes, que não perdoava as falas com erros de português e os hábitos de “pobre” da doméstica. Após ficar grávida, em 2000, a atriz não retornou ao programa.

Confira abaixo três momentos impagáveis da atriz no humorístico:

Horror a pobre

Grávida, Neide avisa que o bebê, se for menina, se chamará Creuzisleine. O nome causa calafrios em Caco Antibes, que discorre sobre o assunto.

Macumba

Para curar uma estranha doença de Caco, Neide sugere levá-lo ao terreiro e mostra como as entidades atuam.

Bebê

Neide é paparicada por Caco, que, na verdade, quer vender o bebê da diarista a um casal de dinamarqueses.

Rycaaa

Neide Aparecida tem um importante papel no especial exibido pelo Viva, em 2013. Os antigos moradores do apartamento no Largo do Arouche se reencontram na residência para um misterioso jantar. Eles descobrem então que a ex-empregada ganhou 3 milhões de reais em um processo e é a nova dona do local.