Quarto filme de ‘Nárnia’ começa a ser gravado neste ano

A Sony Pictures marcou para novembro as gravações do quarto filme da saga As Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata. A franquia esteve no limbo durante sete anos, desde a estreia de A Viagem do Peregrino da Alvorada, em 2010, o primeiro longa produzido pela Sony. Até então, a adaptação dos livros de C.S. Lewis para o cinema era produzida pela Disney, em parceria com a Walden Midia.

O filme será rodado entre ilhas da Nova Zelândia e os estúdios Henderson Valley, em Auckland. A produtora prevê cerca de cinco meses de gravação, antes que o longa caminhe para as fases finais. Joe Johnston (Capitão América: o Primeiro Vingador) dirige o longa, que conta com nomes de peso como Robert Legato (Mogli: O Menino Lobo, Titanic e A Invenção de Hugo Cabret) na equipe de arte e efeitos visuais. Ainda não há informações sobre o elenco ou data de estreia.

As Crônicas de Nárnia acompanha histórias espaçadas no tempo de uma terra mágica, criada pelo leão Aslam — algo como a Criação do mundo por Deus na Bíblia. Os filmes derivados seguem a ordem de publicação dos livros de C.S. Lewis, que após lançar as quatro primeiras histórias (O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa; Príncipe Caspian; A Viagem do Peregrino da Alvorada e A Cadeira de Prata), percebeu lacunas, que tampou com outras histórias (O Sobrinho do Mago e O Cavalo e seu Menino), para então dar continuidade a trama proposta no início (A Última Batalha).

A Cadeira de Prata será o primeiro filme sem a participação dos irmãos Pevensie, já reduzidos aos dois mais novos no longa anterior. Na trama, Eustáquio, primo deles, volta a Nárnia na companhia de sua amiga Jill Pole, 70 anos depois no tempo da terra encantada. Lá, eles devem deter o plano maléfico da Feiticeira Verde.

Relembre a franquia de filmes de As Crônicas de Nárnia:

O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, 2005

Para fugir da Segunda Guerra Mundial, os irmãos Pevensie, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, são enviados à casa do recluso professor Diggory Kirke, no interior de Londres. Durante uma brincadeira, eles encontram um guarda-roupa mágico, que os transporta a outrora fantástica Nárnia, então sob o domínio da cruel Feiticeira Branca. Cabe aos irmãos, então, cumprirem a profecia e devolverem o reino ao seu verdadeiro governante, o leão Aslam.

Príncipe Caspian, 2007

Cerca de um ano depois dos eventos do primeiro filme, os Pevensie voltam à Nárnia. No entanto, 1300 anos se passaram na terra mágica, agora governada pela família do Príncipe Caspian. O tio do herdeiro do trono, por sua vez, tenta matar o sobrinho para dar um golpe de estado e ascender ao poder, e os irmãos voltam para, mais uma vez, garantir que Nárnia seja governada pelas pessoas certas.

A Viagem do Peregrino da Alvorada, 2010

No terceiro filme da saga, apenas os mais novos dos Pevensie (Edmundo e Lúcia) voltam ao reino que um dia governaram, junto ao primo, Eustáquio. Desta vez, o filho do Príncipe Cáspian foi sequestrado e eles precisam ajudar o amigo a encontrá-lo.