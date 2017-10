Mais uma: quarta sucessora de Joelma deixa banda de Ximbinha

Oi gente, na data de hoje estou deixando de participar da BANDA X em decorrência de descumprimentos do que havia sido estabelecido para o projeto. Fico muito triste em dar essa notícia para todos os fãs, pois sei que já estavam com as melhores expectativas para que tudo desse certo; assim como eu! Agradeço de coração a todas as pessoas que estiveram ao meu lado enquanto estive no projeto. Beijos no coração e fiquem atentos às boas novas.

