Qual atriz mais se destaca em ‘A Força do Querer’? Vote

De Glória Perez a Ísis Valverde, as mulheres roubaram a cena em A Força do Querer. A novela trouxe ao horário nobre a audiência áurea dos tempos de Avenida Brasil, em 2012, e contou com discussões necessárias quanto a transexualidade, homofobia e empoderamento feminino, e um elenco de peso, que reuniu veteranas do entretenimento da Globo, como Lilia Cabral e Maria Fernanda Cândido, a revelou novos talentos, como Carol Duarte.

Às vésperas da conclusão da novela, em 20 de setembro, qual atriz fez o melhor trabalho em A Força do Querer? Vote abaixo.