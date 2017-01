Quadro do ‘Tá No Ar’ causa polêmica ao criticar privilégio branco

A nova temporada de Tá No Ar, da Globo, só vai ao ar no dia 24 de janeiro, mas o trecho de um episódio foi divulgado nesta quarta-feira, 18, e já se tornou alvo de controvérsia. O quadro faz uma paródia dos comerciais de banco com uma crítica sobre privilégio de pessoas brancas.

No vídeo, os personagens aparecem sendo servidos por pessoas negras em diversas situações e dizem coisas como “tive acesso às melhores universidades” e “sempre ganho o melhor salário”.

No fim, uma mulher branca diz: “E claro, nunca fui barrada na porta giratória”, enquanto uma mulher negra é parada pelo segurança numa agência bancária. O vídeo termina com um logo escrito “Branco no Brasil”, e com o slogan: “Há mais de 500 anos levando vantagem”.

O vídeo está disponível para assinantes do Globo Play neste link. Contudo, já circula no Facebook o trecho da esquete, que motivou mais de 25.000 compartilhamentos e 660.00 visualizações. Nos comentários, pessoas apoiam a temática do vídeo, enquanto outros criticam, dizendo que são brancos e não possuem todos os privilégios citados. Confira abaixo o vídeo:



(Com Estadão Conteúdo)