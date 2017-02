Punho de Ferro mostra habilidades em artes marciais em 1º trailer

A Netflix divulgou nesta terça-feira o primeiro trailer de Punho de Ferro, quarta série de um herói da Marvel no serviço de streaming. Estrelada por Finn Jones (Game of Thrones), a série acompanha o retorno do personagem Daniel Rand a Nova York, dez anos depois de um acidente de avião que matou seus pais e lhe deu poderes extraordinários.

No trailer, o protagonista ressurge descalço e mal vestido na sede da empresa de sua família, a Rand Enterprise. Confundido com um morador de rua, ele é retirado à força do prédio, mas posteriormente é reconhecido como o herdeiro de tudo aquilo — o que não agrada a todos. O vídeo também dá uma palhinha do jovem lutando artes marciais, sua marca registrada nos quadrinhos.

A primeira temporada de Punho de Ferro estreia em 7 de março na Netflix, e contará com oito episódios. Junto a Jessica Jones, Luke Cage e Demolidor, o super-herói fará parte de Defensores da Marvel, minissérie também do serviço de streaming prevista para estrear em setembro de 2017.

Confira abaixo o trailer: