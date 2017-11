Protestos marcam palestra da filósofa Judith Butler no Sesc

O seminário sobre democracia que recebe a filósofa americana Judith Butler no Sesc Pompeia, aberto na manhã desta terça-feira, em São Paulo, foi marcado pela presença de dezenas de manifestantes. Grupos contrários à presença da filósofa no evento, que vai até quinta-feira, levaram bandeiras do Brasil, placas pelo fim da “ideologia de gênero” e uma boneca vertida de bruxa, com o rosto de Butler, na qual atearam fogo. Manifestantes que defendem a Butler também estão no local para defender sua participação. A polícia formou um cordão de isolamento entre os dois grupos.

Referência mundial nos estudos de gênero por ter cunhado o conceito de “performatividade de gênero” (leia abaixo), Judith veio, na verdade, falar de política. Ela está lançando o livro Caminhos Divergentes – Judaicidade e Crítica do Sionismo (Boitempo) e foi convidada para o seminário Os Fins da Democracia, organizado pela Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Universidade de Berkeley, onde a filósofa faz parte do corpo docente.

Nesta segunda-feira, Judith Butler saiu escoltada por seguranças de outro evento. Ela participou da conferência Por uma Convivência Democrática Radical, organizada pela Universidade Estadual de São Paulo (Unifesp). O debate acadêmico, organizado em parceria com a editora Boitempo, foi interrompido por uma manifestante, com frases com “Deixem as nossas crianças em paz” e “Menino nasce menino e menina nasce menina”. A americana reagiu com bom humor e chegou a observar que não estava ali discutindo sobre gênero.

Por recomendação da equipe de segurança, Judith não participou da noite de autógrafos do próprio livro e saiu do local antes do fim do evento.

Quem é Judith Butler

Judith Butler redesenhou o campo de estudos de gênero na década de 1980, ao propor a identificação de uma pessoa como “homem” e “mulher” como algo socialmente construído, fluido, e não uma “consequência” automática do sexo biológico. A tese ficou conhecida como Teoria Queer, que aborda nos livros Problemas de Gênero – Feminismo e Subversão da Identidade, Relatar a Si Mesmo, entre outros. Atualmente, Butler dá aulas na Universidade de Berkeley, na Califórnia.

Para Judith Butler, ninguém nasce com um determinado gênero (masculino ou feminino), mas o compõe de forma performativa. A filósofa, uma referência mundial no tema, é citada por diversos livros e estudos universitários e também em texto explicativo da mostra Histórias da Sexualidade, em cartaz agora no Masp, que contou com a curadoria da antropóloga Lilia Schwarcz.