Protagonistas mulheres são menos de um terço em Hollywood

Menos de um terço das produções de Hollywood foram protagonizadas por mulheres em 2016. Segundo estudo do Centro de das Mulheres na Televisão e no Cinema de São Diego, apenas 29% dos longas lançados nos Estados Unidos no ano passado tiveram protagonistas femininas — como A Chegada, Caça-Fantasmas e Rogue One. Apesar de discrepante, a representatividade feminina no cinema cresceu cerca de 7% desde de 2015.

A pesquisa examinou os cem filmes de maior bilheteria nos EUA em 2016, sem levar em conta os longas-metragens estrangeiros. Assim, 54% dos protagonistas desses filmes foram masculinos, 29% corresponderam a mulheres e nos 17% restantes, homens e mulheres desempenharam papéis principais com a mesma relevância.

A pesquisa define o protagonista de um filme como um personagem sob cuja perspectiva a história é contada.

As protagonistas femininas se dividiram quase que igualmente entre filmes de estúdios (52%) e filmes independentes (48%), enquanto 60% das estrelas masculinas apareceram em filmes com grandes companhias envolvidas em sua produção.

As mulheres protagonizaram, sobretudo, comédias (28%), dramas (24%) e filmes de terror (17%). No caso dos homens, predominaram os protagonistas em dramas (30%), filmes de ação (30%) e comédias (17%).

Por outro lado, o estudo também analisou a distribuição por gênero dos personagens principais, definidos como aqueles que aparecem em mais de uma cena e são decisivos para a ação do filme, para diferenciá-los dos protagonistas.

Neste sentido, as mulheres representaram 37% dos personagens principais (3 pontos percentuais a mais que em 2015) contra 63% interpretados por homens.

A pesquisa também destacou que os papéis femininos seguem sendo mais jovens que os masculinos. Assim, as mulheres de 20 anos e 30 anos representaram 23% e 32%, respectivamente, do conjunto de personagens femininos, enquanto no caso dos homens, os papéis masculinos de 30 anos e 40 anos representaram 31% e 30% do total.

Além disso, 76% das mulheres que atuaram em filmes eram brancas, 14% negras, 6% eram asiáticas e 3% latinas. Dos personagens masculinos, 75% tinham objetivos relacionados ao trabalho, contra 54% das mulheres. Por outro lado, 46% dos papéis femininos viveram tramas vinculadas à sua vida pessoal, contra 25% dos homens.

