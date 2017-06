Projeto Mapas Afetivos divulga nova leva de vídeos

O projeto Mapas Afetivos, que apresenta depoimentos de pessoas seus lugares preferidos na cidade de São Paulo, divulga agora uma nova leva de vídeos. Entre as personalidades entrevistadas está o ator e palhaço Hugo Possolo, um dos fundadores do grupo Parlapatões. Emocionado, ele fala sobre sua relação com a Praça Franklin Roosevelt, entre as ruas Consolação e Augusta. “Meu apego é mais do que ideológico ou político, é afetivo, que eu tenho com essa praça”, diz.

Já a cartunista Laerte relembra seus anos na Faculdade Armando Álvares Penteado (Faap). “Havia cursos livres, havia exposições”, conta. “Ali eu passei três anos que foram muito intensos, do ponto de vista do crescimento pessoal e de avanço de ideias e de convivência com amigos. (…) A Faap foi, durante essa fase, o centro emocional e cultural da minha vida. Foi a primeira vez em que eu convivi com homossexuais e uma cultural alternativa em termos de costumes e sexualidade.”

O ex-senador Eduardo Suplicy elege o Parque do Ibirapuera como um de seus lugares favoritos na cidade. “Sou amigo das pessoas, das vendedoras de água de coco, elas se tornaram minhas amigas”, diz, contando que ajudou os vendedores ambulantes do parque a formar uma cooperativa para receber autorização da prefeitura para atuar no Ibirapuera.

O projeto ainda disponibiliza vídeos em seu site que podem ser vistos em realidade virtual, com a ajuda de um celular ou óculos de realidade virtual. O público também pode colaborar marcando lugares de qualquer cidade e contando como é sua relação com aquele espaço.