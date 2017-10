Programa ‘Fashion Police’ é cancelado depois de mais de 20 anos

O Fashion Police não será mais exibido na televisão, após mais de 20 anos no ar. Transmitido pelo canal E! desde 2010, o programa que fala de moda no mundo das celebridades terá um episódio final no dia 23 de novembro, que contará com retrospectivas dos melhores momentos, cenas de Joan Rivers nunca vistas e com participações especiais, de acordo com a revista americana People.

Criado em 1995, o Fashion Police ficou conhecido pelo formato instaurado em 2002, responsável pela cobertura de tapetes vermelhos de diversas premiações e eventos de Hollywood. A marca registrada do programa era o humor ácido de Joan Rivers, que comentava as vestimentas dos famosos com completa sinceridade. Joan morreu aos 81 anos em 2014, por falta de oxigenação no cérebro durante um procedimento cirúrgico nas cordas vocais.

O programa continuou sendo apresentado pela produtora executiva e filha de Joan, Melissa Rivers. Giuliana Rancic, Brad Goreski, Margaret Cho e NeNe Leakes complementam o elenco atual da produção.