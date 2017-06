Produtora confirma shows de Ariana Grande no Brasil

A organização do festival Live Music Rocks confirmou os shows de Ariana Grande no Brasil, nos dias 29 de junho na Jeneusse Arena, no Rio de Janeiro, e 1º de julho no Allianz Parque, em São Paulo. A vinda da cantora se tornou incerta depois do atentado na Manchester Arena, que deixou 22 pessoas mortas no dia 22 de maio, após uma apresentação da americana. Com o ataque, ela cancelou sua agenda de shows.

“A cantora e compositora norte-americana retomará sua turnê mundial em Paris no dia 7 de junho”, disse a organização em comunicado publicado nas redes sociais. “Após a conclusão da parte Europeia, Ariana segue com a turnê para a América do Sul, América Central, México, Ásia, Austrália e Nova Zelândia. Portanto estão confirmados os shows que Ariana fará no Brasil em 29 de junho na Jeneusse Arena, no Rio de Janeiro, e dia 01 de julho no Allianz Parque, em São Paulo.”

A primeira apresentação ao vivo de Ariana depois do atentado será justamente em Manchester, neste domingo (4), em um show beneficente que vai arrecadar fundos para as vítimas e familiares das pessoas que foram afetadas pelo ataque. Além de Ariana, também se apresentarão Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Pharrell Williams, Niall Horan, do One Direction, Usher e a banda TakeThat.