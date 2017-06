Priscila Fantin anuncia fim do casamento de seis anos

Em meio a comemorações do Dia dos Namorados e declarações de amor nas redes sociais, Priscila Fantin anunciou nesta segunda-feira que seu casamento de seis anos com Renan Abreu chegou ao fim. Priscila e Renan têm um filho juntos, Romeo, de 5 anos.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma foto com o ex e mostrou estar tudo bem entre eles. “No dia de hoje, posto essa foto iluminada! Não somos mais namorados, mas temos um elo eterno! Obrigada, Renan, por todos os bons, leves e lindos momentos!! Estaremos juntos, sempre!”, escreveu.