Primeiro trailer de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ presenteia fãs

Os fãs da Marvel tiveram o primeiro vislumbre de como será a grande reunião dos heróis da casa no cinema. Aguardadíssimo, o trailer de Vingadores: Guerra Infinita saiu nesta quarta-feira e não economizou ao mostrar como os vários universos vão interagir para enfrentar uma enorme ameaça comum.

Quase todos os personagens do primeiro escalão aparecem em algum momento. Assim, Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) divide pela primeira vez a tela com o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e Hulk (Mark Ruffalo), enquanto Thor (Chris Hemsworth) conhece Peter Quill (Chris Pratt) e sua tripulação e o Capitão América (Chris Evans) lidera um time com Soldado Invernal (Sebastian Stan), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Máquina de Guerra (Don Cheadle), Falcão (Anthony Mackie) e Pantera Negra (Chadwick Boseman), além do Hulk.

O vilão Thanos (vivido por Josh Brolin, sob muitos efeitos especiais) também mostra serviço. Depois de aparecer apenas como uma promessa de perigo em outros filmes — quase sempre em cenas pós-créditos –, ele surge derrubando pelo menos dois heróis com as próprias mãos.

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme tem estreia prevista para 26 de abril. A sequência, que também já está em produção, chega aos cinemas apenas em maio de 2019.