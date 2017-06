Primeira série de TV de Julia Roberts será produzida pela HBO

A primeira empreitada de Julia Roberts na televisão será produzida pela HBO. Today Will Be Different (Hoje vai ser diferente, em tradução direta), será uma minissérie adaptada do livro de mesmo nome da escritora americana Maria Semple. A autora ficará responsável pelo roteiro da produção. As informações são do site da revista Variety.

Julia vai estrelar e atuar como produtora executiva da série. Conhecida por trabalhos icônicos no cinema, em filmes como Uma Linda Mulher (1990) e Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento (2000), a atriz não tem o mesmo extenso currículo na televisão, limitando-se a pequenos papéis e participações.

A última produção televisiva de Julia foi um filme para a HBO, The Normal Heart, de 2014. Anteriormente, ela apareceu nas séries Murphy Brown e Law and Order, e também fez uma ponta em Friends, em que se envolve com Chandler (Matthew Perry).

Today Will Be Different conta a história de Eleanor Flood (Julia Roberts), que acorda um dia determinada a dar o seu melhor em tudo, mas acaba enfrentando muitas dificuldades em seu caminho. A história se passa em um único dia e tenta mostrar as agruras enfrentadas pela mulher moderna.