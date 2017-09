‘Pretty Little Liars’ terá spin-off com atrizes da série original

Pretty Little Liars: The Perfectionists, o segundo spin-off de Pretty Little Liars, produção americana exibida entre 2010 e 2017, foi anunciado nesta segunda-feira. A roteirista I. Marlene King já escreveu o episódio piloto e está escalada também para ser a produtora executiva da série derivada ao lado de Leslie Morgenstein e Gina Girolamo. “Estou entusiasmada para continuar minha colaboração com Sara Shapard”, disse King, em comunicado, sobre a parceria com a autora da série de livros que inspirou a trama original na televisão.

“Pretty Little Liars foi um fenômeno cultural, por isso não é de se admirar que os fãs desejem mais”, disse Karey Burke, vice-presidente da Freeform, emissora que veiculará a produção nos Estados Unidos. “Mal podemos esperar para continuar a narrativa rica e revolucionária de Marlene King com uma nova safra de senhoras líderes da Beacon Heights, que terá tantos segredos e mentiras como Rosewood”, completou.

Segundo o site da revista Variety, duas atrizes da trama principal estão confirmadas no elenco por enquanto. Sasha Pieterse e Janel Parrish interpretarão as personagens do roteiro original, Alison e Mona Vanderwaal, respectivamente. Ainda não há data de estreia para a nova série.