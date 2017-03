Pressão da Igreja faz Mangueira tirar Cristo-Oxalá da avenida

A pedido da Igreja Católica, a escola de samba Mangueira decidiu não levar para o Desfile das Campeãs, neste sábado, uma das alegorias mais marcantes do Carnaval: o tripé “Santo e orixá”, que trazia de um lado a imagem de Jesus Cristo e, de outro, a de Oxalá. As informações são do jornal Extra.

A solicitação para não voltar a exibir a imagem, que representa o sincretismo religioso, foi feita pela Arquidiocese do Rio de Janeiro à Liga Independente das Escolas de Samba.

— Lamento essa decisão, porque foi uma das imagens mais bonitas do ano. Mas os presidentes da Mangueira e da Liesa chegaram a um acordo, para evitar polêmicas — disse ao Extra o carnavalesco Leandro Vieira.

A Mangueira, quarta colocada na classificação final do Carnaval de 2017, desfilou com o enredo ‘Só com a ajuda do santo’.