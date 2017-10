Prêmio Multishow tem nude de Anitta e beijo de Pabllo Vittar

Apresentado na noite desta terça-feira no Rio de Janeiro, o Prêmio Multishow foi dominado pela carioca Anitta, que se sagrou a grande vencedora da cerimônia com três estatuetas, incluindo a de melhor música, por Sim ou Não. E que, durante uma performance no palco, chamou a atenção por dançar apenas de calcinha e sutiã e deixar o seio escapar do bustiê.

No pequeno show, Anitta fez uma mistura das últimas músicas lançadas, Will I See You, Paradinha e Is That For Me. No final, chamou Pabllo Vittar e o DJ americano Diplo ao palco, para apresentar Sua Cara.

A carioca não se abalou com o figurino desconfortável. Durante a apresentação, ajeitou a roupa algumas vezes e depois brincou com a situação. “Meu peito está de fora? Não, pelo amor de Deus”, falou ao receber o prêmio na categoria de melhor música.

Logo depois, agradeceu emocionada ao vencer a categoria de melhor cantora. “Um dia quero poder detalhar o quanto é difícil, nascendo onde nasci, sendo mulher e jovem, cantando o que eu cantava, chegar a um prêmio como esse.”

Pabllo Vittar também apresentou suas canções. A cantora cantou seu último single Corpo Sensual e recriou o ringue do clipe de K.O. durante a performance. O show contou com um beijo de Pabllo em um dos seus bailarinos.

O Prêmio Multishow tem nove categorias definida por voto popular e outras sete escolhidas por um júri selecionado, que é composto por jornalistas, críticos, produtores e músicos.

A cerimônia foi apresentada por Tatá Werneck e Fábio Porchat e apresentou performances de artistas como Luan Santa, Karol Conka, Ludmilla e Marília Mendonça.

A noite foi encerrada com uma apresentação da dupla sertaneja Simone & Simaria junto com Anitta, da música Loka, vencedora da categoria “Música Chiclete”.