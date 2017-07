Prêmio da Música Brasileira tem beijaço de Alice Caymmi e Laila

Quem disse que a MPB não é pop? A 28ª edição do Prêmio da Música Brasileira, realizada na noite desta quarta-feira no Teatro Municipal do Rio, usou de um expediente comum a cantoras como Madonna e Britney Spears para repercutir nas redes sociais e fora delas: o beijaço entre duas mulheres. A cena, no caso, foi protagonizada por Alice Caymmi, neta do mestre praieiro Dorival, e Laila Garin, atriz que fez Elis Regina no teatro e atuou em novela como Babilônia e Rock Story.

As duas cantaram juntas Bomba H, música já gravada por Ney Matogrosso, o homenageado desta edição. O repertório do cantor pautou a noite. Ivete Sangalo, por exemplo, fez uma versão de Sangue Latino, sucesso dos Secos Molhados, grupo onde Ney se destacou pintando o rosto e rebolando com roupas decotadas.

TEVE PRÊMIO DA MÚSICA, SIM, e foi maravilhoso! https://t.co/N7gT7odUZh pic.twitter.com/fs5PKEifHv — Premio da Música BR (@premiomusicabr) July 20, 2017

Ivete, aliás, venceu o prêmio de melhor cantora de canção popular por Acústico em Trancoso. Ao todo, 79 artistas concorreram em 35 categorias. Confira aqui a lista completa de ganhadores.