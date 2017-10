Prêmio Bibi Ferreira consagra os melhores do teatro brasileiro

Foi realizada na noite desta quarta-feira a 5ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, considerado o mais importante evento do teatro musical brasileiro. A cerimônia, comandada pelos atores Miguel Falabella e Alessandra Maestrini, aconteceu no Teatro Santander, em São Paulo. Na disputa pelos troféus estavam as peças que passaram pelos palcos brasileiros entre 2016 e 2017.

O grande vencedor da noite foi a adaptação de My Fair Lady. Com seis troféus, a produção levou os prêmios de Melhor Ator (Paulo Szot), Melhor Diretor (Jorge Takla), Melhor Diretor Musical (Luis Gustavo Petri), Melhor Cenário (Nicolás Boni), Melhor Figurino (Fábio Namatame) e Melhor Desenho de Som (Tocko Michelazzo).

A nova adaptação de Les Misérables também se destacou ao levar o prêmio de melhor musical pelo júri técnico. Além do principal prêmio da noite, a produção da T4F também foi destaque nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante (Ivan Parente), Melhor Atriz Coadjuvante (Andrezza Massei) e Melhor Ator Revelação (Filipe Bragança).

A noite de gala também contou com números musicais de produções como Forever Young, Gota D’Água [À Seco], Les Misérables, My Fair Lady e Auê. O ator Marcos Tumura, que faleceu no início deste ano, também foi homenageado.

Confira a lista completa de vencedores:

MELHOR MUSICAL

AUÊ – Sarau Agência e Companhia Barca dos Corações Partidos

Forever Young – Coisas Nossas Produções, Benjamin Produções e Chaim XYZ Produções

Gota d´Água [à Seco] – Sarau Agência

Les Misérables – T4F Entretenimento

My Fair Lady – Takla Prod, Egg Entretenimento e IMM

MELHOR MUSICAL BRASILEIRO

60! Década de Arromba – Doc. Musical – Brain + e Reder Entretenimento

AUÊ – Sarau Agência e Companhia Barca dos Corações Partidos

Gota d’Água [À Seco] – Sarau Agência

Lembro Todo Dia de Você – Núcleo Experimental

O Grande Sucesso – Super Amigos Produções

MELHOR ATRIZ

Giulia Nadruz – Ghost – O Musical

Laila Garin – Gota D’Água [À Seco]

Paula Capovilla – Forever Young

Paula Flaiban – Na Laje

Simone Gutierrez – Tudo é Jazz

MELHOR ATOR

Daniel Diges – Les Misérables

Flavio Bauraqui – Cartola, O mundo é um moinho

Marcelo Médici – Rocky Horror Show

Paulo Szot – My Fair Lady

Thiago Machado – Rent

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Adriana Lessa – Cartola, O Mundo é um moinho

Anna Toledo – Lembro Todo Dia de Você

Andrezza Massei – Les Misérables

Laura Lobo – Les Misérables

Nábia Vilela – Roque Santeiro, O Musical

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Ivan Parente – Les Misérables

Marcel Octavio – Rocky Horror Show

Nando Pradho – Les Misérables

Nicola Lama – Rocky Horror Show

Sandro Christopher – My Fair Lady

ATOR/ATRIZ REVELAÇÃO

Daniele Nastri – My Fair Lady

Davi Tapias – Lembro Todo Dia de Você

Diego Martins – A Era do Rock

Filipe Brangança – Les Misérables

MELHOR DIRETOR

Duda Maia – AUÊ

Jorge Takla – My Fair Lady

Rafael Gomes – Gota D’Água [À Seco]

Jarbas Homem de Mello – Forever Young

Zé Henrique de Paula – Lembro Todo Dia de Você

MELHOR DIRETOR MUSICAL

Alfredo Del Penho e Beto Lemos – AUÊ

Luis Gustavo Petri – My Fair Lady

Miguel Briamonte – Forever Young

Tony Lucchesi – 60! Década de Arromba – Doc. Musical

Vania Pajares – Tudo é Jazz

MELHOR COREÓGRAFO

Alonso Barros – Alegria, Alegria

Duda Maia – AUÊ

Tania Nardini – My Fair Lady

MELHOR CENÁRIO

André Cortez – Gota D´Água [À Seco]

Nicolás Boni – My Fair Lady

Renato Theobaldo – Ghost O Musical

MELHOR FIGURINO

Fabio Namatame – My Fair Lady

Karen Brustolin – O Grande Sucesso

Kika Lopes – Gota D´Àgua [À Seco]

MELHOR ARRANJO ORIGINAL

Tony Lucchesi – 60! Década de Arromba – Doc. Musical

Alfredo Del Penho e Beto Lemos com colaboração de Duda Maia e a Barca do Corações Partidos – AUÊ

Thiago Gimenes – Alegria, Alegria

MELHOR LETRA E MÚSICA ORIGINAL

Alfredo Del Penho e Beto Lemos, Duda Maia e a Barca dos Corações Partidos – AUÊ

Fernanda Maia e Rafa Miranda – Lembro Todo Dia de Você

Elenco e equipe de “O Grande Sucesso” – O Grande Sucesso

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Fernanda Maia – Lembro Todo Dia de Você

Duda Maia e a barca dos corações partidos – AUÊ

Diego Fortes – O Grande Sucesso

MELHOR VERSÃO

Claudio Botelho – Les Misérables

Claudio Botelho – My Fair Lady

MELHOR DESENHO DE LUZ

Caetano Vilela – Lili Marlene

Renato Machado – AUÊ

Wagner Antônio – Gota D´Água [À Seco]

MELHOR DESENHO DE SOM

Gabriel D´Angelo – AUÊ

Tocko Michelazzo – Alegria, Alegria

Tocko Michelazzo – My Fair Lady

MELHOR VISAGISMO

Duda Molinos e Feliciano San Roman – My Fair Lady

Hugo Daniel e Paulette Pink – Forever Young

Wilson Eliodoro – O Grande Sucesso

MELHOR MUSICAL VOTO POPULAR

Cartola – O Mundo É Um Moinho