Première de filme é cancelada após vídeo de maus tratos a cão

A Universal Pictures e a Amblin Entertainment cancelaram a première de Quatro Vidas de um Cachorro programada para este fim de semana em Los Angeles, depois da polêmica sobre um vídeo exibindo um treinador aparentemente forçando um pastor-alemão a entrar em águas turbulentas no set.

Segundo a revista Entertainment Weekly, as empresas emitiram uma declaração nesta quinta-feira que diz que a Amblin, que produziu o filme, ainda está revendo o conteúdo do vídeo, e a distribuidora Universal “decidiu que é do melhor interesse de Quatro Vidas de um Cachorro cancelar o evento deste fim de semana. Não queremos que nada ofusque este filme que celebra a relação entre animais e seres humanos.”

A polêmica começou depois que o site TMZ publicou um vídeo no qual um pastor alemão chamado Hércules é visto agarrado à beira de uma piscina, buscando fugir, quando um instrutor tenta forçá-lo a entrar na água turbulenta para ele gravar uma cena em que o cão resgata uma criança se afogando. No fim do vídeo, o animal ainda ficava submerso por alguns instantes e mergulhadores correm para socorrê-lo.

Declaração – A Universal Pictures Brasil enviou ao site de VEJA um comunicado sobre o vídeo em que afirma que o cachorro Hércules está saudável e que está analisando as imagens vazadas:

Quatro Vidas De Um Cachorro, produzido pela Amblin Entertainment e distribuído pela Universal Pictures é uma celebração dos momentos especiais entre os humanos e seus cachorros. E, com esse espírito, a produção da Amblin seguiu rigorosamente os protocolos para assegurar um ambiente seguro e ético para os animais envolvidos.

Enquanto seguimos analisando as circunstâncias mostradas na filmagem editada, a Amblin está confiante de que um grande cuidado e preocupação foram mostrados ao pastor alemão Hércules e também a todos os outros cachorros que participaram do filme.

Foram vários dias de ensaio das cenas realizadas na água para garantir que Hércules se sentisse confortável com as gravações. No dia da filmagem, Hércules não quis gravar as imagens retratadas no vídeo divulgado, portanto, a equipe da Amblin não continuou as filmagens da cena. Hércules está feliz e saudável.

Quatro Vidas de um Cachorro estreia no dia 26 de janeiro nos cinemas brasileiros.