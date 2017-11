Pré-venda para ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ já está disponível

A pré-venda para Star Wars: Os Últimos Jedi começa nesta quarta-feira, 1º, em todo o Brasil, de acordo com um comunicado da Disney.

A continuação da amada série do cinema tem estreia marcada no Brasil para o dia 14 de dezembro, e quem quiser garantir seu lugar nas primeiras sessões poderá efetuar a compra de ingressos a partir de agora nas principais redes de cinema do Brasil.

Os detalhes de preços e horários para as sessões devem ser consultados diretamente nos canais de relacionamento de cada exibidor.

Para celebrar o início da pré-venda, dois holofotes irão simular no céu um sabre vermelho e outro azul no estacionamento externo do Shopping Eldorado, em São Paulo, entre os dias 1º e 5 de novembro a partir das 20h.

Ainda se sabe pouco sobre a sinopse do novo filme, mas segundo a Disney, em Star Wars: Os Últimos Jedi, da Lucasfilm, a saga da família Skywalker continua quando os heróis de O Despertar da Força se unem a lendas da galáxia em uma aventura épica que desvenda antigos mistérios da Força e revelações surpreendentes do passado.

