Praga de 2016? Katy Perry e Orlando Bloom terminam namoro

Os casais que 2016 deixou para trás, 2017 já está se encarregando de separar. Nesta quarta-feira, Katy Perry e Orlando Bloom anunciaram uma pausa no relacionamento de pouco mais de um ano. “Antes que rumores ou mentiras fiquem fora de controle, nós confirmamos que Orlando e Katy estão dando um tempo, por respeito e amor”, afirmaram as assessorias de imprensa do casal para o site da revista People. Bloom e Perry foram vistos juntos pela última vez na festa pós-Oscar da Vanity Fair, no domingo.