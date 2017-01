Pottermore anuncia nova edição de ‘Animais Fantásticos’

zoom_out_map 1 /11 Jacob (Dan Fogler), Porpentina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) e Newt Scamander (Eddie Redmayne) em 'Animais Fantásticos e Onde Habitam' (/Divulgação)

Depois do sucesso na versão cinematográfica de Animais Fantásticos e Onde Habitam, o site oficial da saga, Pottermore, divulgou nesta quinta-feira que uma nova edição do livro de J.K. Rowling estará disponível em e-book e nas livrarias britânicas e americanas em 14 de março. Publicado em 2001, Animais Fantásticos é citado na saga Harry Potter como um dos livros didáticos primordiais na formação dos jovens bruxos.

A obra terá um prefácio da autora assinado como o magizoologist Newt Scamander, ex-aluno de Hogwarts que protagoniza a história, além de seis novos bichos, ilustrações do croata Tomislav Tomic e uma nova capa de e-book por Olly Moss, artista visual britânico responsável pelas sete capas recentes de Harry Potter digital. As editoras Bloomsbury e Scholastic prepararam novas capas paras as versões impressas no Reino Unido e nos Estados Unidos, respectivamente.

A renda obtida com a venda da nova versão será destinada às instituições de caridade Comic Relief, de combate à fome na Etiópia, e Lumos, criada pela própria Rowling para ajudar crianças e jovens abandonados.

Detentora dos direitos de publicação dos títulos da autora no Brasil, a editora Rocco ainda não tem nenhuma informação sobre a chegada da novidade por aqui, porém a assessoria de imprensa informou que para o primeiro semestre estão previstos os lançamentos do roteiro original de Animais Fantásticos e Onde Habitam e a versão ilustrada de Harry Potter e a Câmara Secreta com desenhos do britânico Jim Kay.