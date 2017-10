Porsche fecha acordo com filha de Paul Walker

A Porsche alcançou uma solução amistosa no litígio judicial com a filha do ator americano Paul Walker, que denunciou a empresa após a morte acidental de seu pai, anunciou nesta quarta-feira à AFP a fabricante alemã. “O caso foi solucionado com um acordo entre as duas partes”, indicou a montadora de carros de luxo, sem dar detalhes.

Meadow Walker, que hoje tem 18 anos, havia apresentado uma ação contra a Porsche em 2015, dois anos depois da morte de seu pai, estrela da franquia Velozes e Furiosos, em um acidente de trânsito a bordo de um veículo da marca. Ela considerava que a morte foi causada por falhas de segurança do Porsche.

O ator estava no assento do copiloto de um Porsche modelo Carrera GT de 2005, quando o carro colidiu com uma árvore e pegou fogo, em 30 de novembro de 2013. Os dois ocupantes do veículo, Walker e seu amigo e conselheiro financeiro Roger Rodas, morreram.

Os investigadores consideraram que o motorista estava viajando a uma velocidade muito alta, de cerca de 160 quilômetros por hora. Segundo o processo, a filha de Paul Walker alegava que o Carrera GT de 2005 era um veículo instável e que a fabricante não tinha feito nada para corrigir o problema. Também assegurava que o ator tinha ficado preso no veículo e que não pôde escapar das chamas por culpa do sistema de cinto de segurança.